Infidencias y confidencias del 14 de diciembre del 2018

viernes 14 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de diciembre del 2018

Engañoso. Dice el profesor Miguel Antonio que a alguien están engañando con eso de que puede correr para vicepresidente... Están creando un daño moral innecesario al avanzar propuestas inviables, alerta.

Recorte. Me escribieron desde una telefónica para decirme que hicieron barrería con el personal...en un solo departamento le entregaron la cartita a diez colaboradores…

Urgencia. Para quienes preguntan el número de licitación de la camioneta del tercer mosquetero de la democracia, bueno, eso fue compra directa con ‘urgencia' porque el carro que usa tiene ‘daños mecánicos considerables'.

Revés. Y hablando de la plaza de la democracia, la Corte le echó por tierra la prohibición o veda de hacer encuestas políticas...Lo interesante es que bajarán considerablemente los fakes-sondeos.

Luz verde. Me comenta un pasante que el proyecto de Palillito del cobro por los estacionamientos que vetó Pacha y que se aprobó por insistencia, la honorable Corte lo decretó inscontitucional; a seguir pagando, y son 5 centavos por minuto.

Barra. Me soplaron que hay una lista en Clayton de los que están esperando que se inicie la ratificación de Julio Marcelo al cargo máximo para venir a la Cueva a darle respaldo y apoyo. Xuso, cómo cambian los tiempos.

Retrasos. Me sopló un constructor que el hospital San Miguel del Populoso no podrá brindar más que urgencias para la JMJ porque, entre otros inconvenientes, no hay chen-chen para comprar los aires acondicionados.

Justa Causa. La Comisión del 20 está convocando para hoy a todos los afectados de Bollo Town por la invasión gringa; unos dicen que parece que viene el bille y otros que solo quieren hacer entrevistas.

Calentura. Me chateo un nómade para informarme lo peligroso que se está poniendo la situación con los migrantes, ahora que ese grupo que salió de Centroamérica y que está en el límite de los ‘esteis' y están pidiendo $50 mil kanguros para regresarse.

Peligroso. Me dicen que el puente elevado de la antigua caseta de cobro de la autopista de la Décima es una trampa de muerte ya que por donde se camina está todo oxidado. Piden a Gallito chiricano que se dé una vuelta y corrija antes de que se suscite una desgracia.

Ojo Yiyo. Los usuarios del servicio de buses de la parada que está frente a plaza Tocumen están casados de reportar a la gente de Yiyo en Proteger y Servir que los taxistas se adueñaron de la caseta y no dejan entrar al metrobús.

Vivazo. Una vendedora de billetes me sopló que por los lados de los come monos hay un galeno que aspira a ser padrastro por la vía independiente que en vez de recetar a los pacientes, le pone la libreta para que le firmen.

Revisión. Y hablando de independientes, por la esquina de uno que comenzó hace poquito a pedir firmas dicen que de las 114 mil rúbricas rechazadas, 37 mil fueron dadas a otros aspirantes sin revisarle la fecha. ¿Se puedo esto?