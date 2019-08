Infidencias y confidencias del 14 de agosto del 2019

miércoles 14 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de agosto del 2019

Complot. Me soplaron que le montaron la cacería al directivo de las ambulancias del Cajetón y que ya tienen el candidato que quieren montar en la silla. En el apuro, hasta se les olvidó que el man tiene fuero por ser dirigente gremial.

Revulú. Una que estaba pendiente de la protesta por los aumentos chimbos en el Cajetón era la Serpiente, que goza de 500 palos de incremento salarial desde hace poquito y le aprueban todos los viajes que pide para cobrar el viaticazo.

A pilar más. En el acto para celebrar el día de la juventud, anunciaron que todos los graduandos que tenían de 4.5 para arriba, de los 500 presentes, tenían la beca asegurada. Adivinen, la lista no pasó de 15.

Curiosidades. Me cuenta un investigador que en la capital hay dos repres de corregimiento post invasión que van rumbo a cumplir los 35 años en el cargo. Por San Felipe y San Martín preguntan y el relevo generacional, ¿pa' cuándo?

Palancón. Me cuentan que por los lados del Tribunal de las Cuentas el nuevo ingeniero de digitalización es la envidia de todos porque lo botaron con el cambio de gobierno y acá destituyen a uno para darle el cargo.

Brazo mágico. Dicen que la empresa de eventos Beby y los mágicos tienen paso expedito con la comuna de las aceras, de la mano de Juan Pablo. En estos días movieron a una porque les negó un permiso a la empresa de sueños mágicos.

Nepotismo. Las cosas no andan del todo bien en el viceministerio de los Asuntos Indígenas y en la comarca del Tabasará, donde el gobernador, el chief de Teduca y muchos cargos puestos por el expadrastro ausente.

De lujo. Quienes arrancan con la fiesta por los 500 de la fundación de ciudad son la gente de Udelas: tienen un recital de décimas por parte del benemérito Miguel Moreno, Ana y Melva. La cita es a las 4 de la tarde.

Recibimiento. Y hablando de parranda, la gente de Tocumen puso un par de polleras y músicos a recibir a los visitantes con motivo de los 500 de Panamá Viejo. Eso está bien porque promueve el turismo.

Robando el mandado. Me dice uno que sabe que el Ministerio del Agro, como entidad rector del tema, debe liderar todo lo relacionado al pago a los 3,500 productores porque se está especulando mucho y hay que aterrizar.

Extremistas. Me cuentan que los estudiantes de la Moisés de la capital de la Décima provincia no aguantan el abuso de los profes con el tema del uniforme y corte de pelo y esta medida no está regulada.

Cambios. En la Bollotown anuncian cambio de jueces de paz, pero en necio pregunta: y el mediador estrella de Barrio Colón, ¿pa cuándo?

Peligroso. Me cuentan en el parque la Bandera de Chitré que el área de las playas es donde en los últimos años han ocurrido homicidios violentos. El detalle está que en esas áreas no hay señal de celular.