Infidencias y confidencias del 14 de agosto del 2018

martes 14 de agosto de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 14 de agosto del 2018

Dinamita pura. La procu reveló toditos los detalles de la reunión que sostuvo con Nanchy, quien le aseguró que el caso de los pinchazos contra el exjefe de la locura lo iban a tumbar, que lo iban a anular.

Dinamita pura 2. Asegura que Nanchy repetía: ‘esos me grabaron, esos me grabaron' y habló de las copias de los audios que están en Estados Unidos y en Italia. En el baile salió a relucir el nombre de Achú...

Conversa'o. Me dice el anuro que Lady D muy pronto tendrá su nómina completa porque el maraquero hablará y el papa Egoró volverá al ruedo político, a sembrar fico.

A la carga. Por la pista de Coiba la gente de la asociación de Derecho Ambiental demanda esta mañana a los jefes de Tuambiente y la Presidencia. La vaina incluye abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Interesante. Me escriben desde Antón para contarme que la última movida de la alcaldesa fue alquilar la cuchilla que le donaron a la comuna a la empresa contratista de Mata Palo, todo esto sin consultar con nadie.

Sueño eterno. Son muchas voces las que piden a la magistrada Rusa que no se olvide que hoy se cumple el plazo (seis meses) de la investigación de la muerte de Ruth, quien fue atropellada por un padrastro C3.

Corredera. Después del tremendo revulú que se formó en el domo con la entrega del cepadem a los viudos y viudas, el reparto se traslada nuevamente para la arena Roberto Durán.

Golpe bajo. En la caminata del padrastro que quiere ser alcalde, realizada por Calidonia, el invitado especial fue el Bin Bin. La pregunta del millón es ¿qué pasó con el juramento de amor eterno a otro presidencial?

Gallo tapao. Los parroquianos del 8.5 fueron sorprendidos con la candidatura independiente para burgomaestre del chino Eloy. Los hijos del Sol Naciente decidieron postular al paisanito porque están cansados de ver a Cacao, a Pan de Vino y al As de la Baraja.

Hostil. Me contaron que el alcalde candidato a padrastro por el 4-1 realizaron una gira por la barriada El Alba y lo echaron de las dos viviendas que visitaron. Fue pa' lante y dejó solito a su escudero Agustín.

Defalco. Se conoció que el faltante por el hospital de Aguadulce no era medio melón como se pensaba sino 1.2 melones y que el administrador dejó el plumero para buscar inmunidad en el fuero electorero.

Aló, Sugasti. No paran las quejas de pacientes que han sido atendidos por la enfermera conocida como miss Machetita del Nicolás Solano, ya que revela información de pacientes de psiquiatría a sus familiares, burlándose de los ellos en la calle.

Aló, Sugasti 2. Me aseguran que en ese mismo nosocomio, no solo Machetita se comporta de una forma no adecuada; dicen que los galernos de urgencias también se la pasan como si estuvieran en un circo.

