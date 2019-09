Infidencias y confidencias del 13 de septiembre del 2019

viernes 13 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 13 de septiembre del 2019

Travieso. Me contaron que en la Migra hay uno que brinca en una pata, pues Sami lo trajo de una casa de paz en new town, donde ganaba mil, pero ahora no solo es la sombra de ella sino que tiene salario de vice.

A la carrera. Me soplaron que uno que se va del palacio Gil Ponce colocó a una de sus fichas antes de irse. Ayer nombraron con 5 mil kanguros a un asistente de 30 años de edad en lugar de considerar los de 30 años en la institución. Y sin concurso.

A la carrera 2. Cuando se manifiesten ‘los caiga quien caiga' por esos nombramientos a la brava no se sabe quiénes bajaran a recibir su raspado en la cara, si Harry, Olmedo, Nanchy o Asunción, la suplente.

Vigilantes. En presupuesto de la Cueva la vaina está encendida por la sustentación de los 23,000 melones y uno que pregunta mucho por las obras y si vienen recortes en el 8-5 es el padrastro Gaviota.

Aniversario. Hoy se cumplen 34 años de la horrible decapitación del médico Hugo Spadafora. Su memoria sigue viva, aunque aún no se conozca toda la verdad.

Saltando garrocha. Me contaron que los piardís del Barú están que se cortan las venas por nombramiento de la ex repre de Baco, la ñame Aminta, como juez de tránsito. ¿Y los que caminaron?

Clan verde. Me soplaron que Luis F. ‘el Verdet' ya fue a ver oficinas en la especializada, pues grita a los cuatro vientos que será el nuevo mandamás. Jubilado y cobrando salario sin hacer casi nada y hasta con denuncias y todo.

Clan verde 2. Siguen los jubilosos en poder del Cajetón, la consiga es solo mayores de 65 pueden tener puesto de mando. Y la juventud que espere en el taburete.

De pecho. Me soplaron que un encargado del cuartel apaga fuego está preparando tremenda rumba al nuevo mandamás, que da por sentado que será su amigo coclesano y que por esa cercanía le dará la secretaría general.

Léxico. El duende gramático que quedó en ‘shock' al escuchar a una viceministra decir la palabra ‘hubieron' para referirse a muchas cosas en el caso de las APP.

Ataques. Por los lados de C3 se comenta que el ataque al salario del chino se trata de un pase de factura por oponerse al traspaso de las tierras del Casco Viejo que la renovación dejó hecha pedazos.

Peor. La regional de los techos en La Chorrera sigue el mismo desorden de los tiempos de Pacha; ahora, con el aval de los jefes, Vinda y Juanita, siguen dando órdenes a todo el mundo.

Pillao. Y hablando del west, uno que no sonaba ni en la gatera es Moyito, ex representante, que fue nombrado como vice de la descentralización en la décima provincia con 3 kanguros al mes.