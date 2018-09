Infidencias y confidencias del 13 de septiembre del 2018

jueves 13 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 13 de septiembre del 2018

Ayuda. Dicen que la novia de la 5 de Mayo no disimula a la hora de apoyar al novio que aspira, al parecer, con la bendición del gato y del hermano de Remo. ¿Es posible navegar en dos aguas?

Coge velocidad. Ayer en la tarde, la gente de Metro por metro publicó los pliegos de las condiciones de la licitación de la línea 3 al portal de compras.

Inhumano. Se supo que Marcelita que hizo el excelente trabajo en Meduca, según Pacha, no le había pagado ningún salario de este año a la docente que murió ahogada en la comarca.

Ánimos caldeados. Me adelantaron que esta tarde, la gente de la reserva Bri Bri interpondrá un recurso en la sala tercera del Gil Ponce para que le respeten sus tierras... el relajo se pone color de hormiga.

Ánimos caldeados 2. Y hablando de la gente que se tomó la sede de la Anati de Bocas, hoy se sentarán con el vice ministro de los asuntos indígenas, y esperan respuestas al lío de las tierras.

Pacto secreto. Por un monto no revelado las partes acordaron terminar el proceso en contra del padrastro C3 que atropelló a la niña, se salvó porque horas antes la magistrada Rusa había pedido 78 meses de sombra para el acusado.

Coincidencias. Según el vocero del exjefe de la locura, detenido en el Renacer, mientras que a su chief lo torturaban sicológicamente con revisiones a altas horas de la noche, otro prisionero agarraba sus cosas e iba por fuera del penal.

Pronunciamiento. En la reunión de los presidenciales por la libre postulación se mostró preocupación por las actitudes de favoritismo de la plaza de la democracia. ¿Hacia quién o quiénes?, voy a preguntarle al profe de las letanías.

Arde troya. Por los lados del piardí, los ánimos están caldeados, debido a todas las arbitrariedades de su alteza Emily, tanto así que después de la primaria el gato y un grupo de CDN han jurado tomar acciones.

Arde troya 2. Entre las bellezas de su alteza Emily está el manejo de más 100 mil kanguros que no ha rendido una sola cuenta. Y el secre general, bien gracias y usted.

Debut. Sobre la derrota ante los chamos, sir Stempel dijo que verá la parte que está llena del vaso y no la que está vacía. Cada quién con su librito.

Taquilleros. Por la tierra del bollo celebraron a lo grande el aniversario 163 de fundación con personajes como el burgomaestre, La Negra Díaz, Papaya, Topo y Chespi.

Pal ‘bote. Al que le echó un tribunal diez años a la sombra carcelaria fue al expresidente salvadoreño Saca, acusado en un expediente de sacar poco más de 300 melones del erario público.

Se lo tragó la tierra. Me soplaron desde la Cinco de Mayo que hace buen tiempo no ven al Rey León; no ha convocado la comisión que dirige y tampoco ha ido al pleno. Preguntaré si alguien lo ha visto por la placita San Juan de Dios.