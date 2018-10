Infidencias y confidencias del 13 de octubre del 2018

sábado 13 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 13 de octubre del 2018

No mete una. El presi del Judicial suspendió los términos por cierre de los juzgados (primero al octavo) por reparación. Este traslado fue muy criticado, pero no quisieron escuchar.

Restricciones. Y hablando del Judicial, mandaron una circular en donde dicen que el bono navideño solo lo pagarán a los que ganan menos de 850 kanguros...al resto, se lo entregarán con el presupuesto 2019.

Gallero. Dicen que el juez en la audiencia intermedia expresó que había leído en los medios el caso, y que había una vinculación de todos en el proceso. Todo esto, ante una nulidad.

Gallero 2. Que una abogada pidió ir al baño a cumplir sus necesidades fisiológicas y la sancionaron con 100 kanguros.

Enfermero. Me soplaron que los paisas están impresionados con los cuidados que le da un CDN come bollo al padrastro Gaviota; con una mano le da asistencia y con la otra filma todo lo que ocurre.

Conspirando. Mientras el padrastro se recupera en una clínica paisa, el burgomaestre Santo Tomás, Adyz I, Cacao y Pan y Vino realizan reuniones muy sospechosas.

Stop-stop. Se comenta que las reuniones casi secretas llegaron al oído de Ancia-nito y este más rápido que ligero mandó a frenar eso porque las peleas se hacen de frente.

Ruinoso. Me escriben desde C3 para denunciar que el Instituto Culturoso se olvidó por completo de la restauración de los fuertes Portobelo y San Lorenzo. ¿Se acabó el vil metal?

Retando. Al parecer, el Macron macondiano no se dejará quitar el tercer lugar del niño bonlac que en el último reporte oficial comenzó a pisarle los talones.

Vivaracho. Me dicen que en la Altiva un suplente de padrastro tiene un bar que tiene casi todo el personal extranjero que no tiene los documentos en regla.

Mal ejemplo. Me asegura el informante de la Anati que el sub también firmó varias escrituras, pero que no eran para Juan Pueblo, eran encargos muy selectivos, como los que hacía el hoy aspirante padrastro.

Intereses ocultos. Por los pasillos de Clayton ya identificaron a la funcionaria que intenta frenar todo el avance de la ciudad hospitalaria, dicen que es la misma investigada por unos periplos a la madre patria.

Yeyesada. Los vecinos del Arado chorrerano no pueden creer que la repre del lugar se haya fumigado 25 mil kanguros en las remodelar un parquecito y en pintar la casa loca. ¿Será que tiene gustos muy finos?

Parranda. Me soplaron que don Elis Chespi Caballero estará botando la casa por la ventana, por un año más de vida que está cumpliendo. Felicidades.

Aporte. La Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá me mandó un resumen en donde recalca el aporte de esta unidad académica al desarrollo del país, y también resalta las altas figuras que han liderado la formación desde la jefatura de esta escuela.