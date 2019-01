Infidencias y confidencias del 13 de enero del 2019

domingo 13 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 13 de enero del 2019

Abusadora. Me soplaron que por el hospital de Tocumen el aseo no anda bien y la que dirige de a dedo no hace bien su función y someten a funcionarios a esforzarse en tiempos no pagados.

Buen billete. Y hablando de proyectos fallidos, me soplaron que la indemnización millonaria que piden, aunque nunca pusieron una piedra, podría venir bajando pronto por las cercanías de un padrastro del norte.

Cansados. Me soplaron que por Río Congo comenzaron a llegar los peregrinos para la Jornada y se encuentran con el problema del agua. Ni la repre o autoridades hacen algo por arreglar el problema.

Choque. Me sopló un galeno que viene el enfrentamiento entre los sectores dentro de Comenenal que avalan la unificación de la salud de Mickey y los que se resisten.

Ya pasó Juan. Me soplaron que los pica gallos de Arraiján les están pidiendo la suplencia de la alcaldía al perredoso pero ya uno pesado como que negoció con el gordo. ¿Cómo así?

Ta' difícil. Me cuentan que los ñames están desesperados por encontrar una figura para la alcaldía de Santa Gema que le sume votos y no rayas.

Así tampoco. Me dicen que salió un nuevo grupo de docentes a estudiar inglés al extranjero y lo hicieron sin el viático porque la gente de Ricky les salió que hubo un contratiempo con el money.

Así tampoco 2. La vaina está tan peluda que ni siquiera hay un tiempo estimando para mandarles el chen-chen, menos mal que ese es el programa insignia de Pacha en el Teduca.

Denunciado. El grupo de transportistas del Darién que demandaron a Julito el baby face de la ATTT pide 300 mil kanguros de resarcimiento y por reparación de los daños causados.

Tan' pasados. Bloqueadores solares vencidos son los que le entregan a los rescatistas en playa Gorgona. Tanto hablar de seguridad para los bañistas, pero los que salvan vidas deben viajar hasta doce en el vagón de un pick-up.

Ojo Sempris. Tremendo tamborito le han montado los residentes en Las Lomas a una promotora que ha arrasado con los bosques de galería a orillas de una quebrada de agua viva.

Reelección. La patrona que denunció los espías del Camaronero cerca de su casa buscará su tercer periodo en la Cueva de la cinco de mayo…ya se postuló por la curul que no fue sometida a primaria.

Pillao. Me soplaron que ya los ya todos saben quiénes son los famosos guardianes del oeste que no tienen las posturas de dar la cara para enfrentar sus adversarios; se anuncia que lo que les viene bajando es serio.

Despedida. Me avisan que las honras fúnebres del poeta Jiménez Varela será este martes, a las diez de la mañana, en la iglesia de Don Bosco de Calidonia.