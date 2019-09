Infidencias y confidencias del 12 de septiembre del 2019

jueves 12 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de septiembre del 2019

¿Intocables? Se supo que el personal de confianza de Chabela la Mala sigue mandando por los lados de las Relaciones Exteriores. En la lista salen 14 nombres con salarios de hasta los 4 mil kanguros.

Cola'os. Se comenta que gente de la campaña del Bartender está pasando a cargos de importancia en el Buen Gobierno: uno en la Migra con 4 mil y la otra en el Cajetón y los piardís en el taburete esperando.

Clan 5. Mucho alboroto por los pasillos de la Migra con el nombramiento de 5 fantásticos por 5 mil kanguros mensuales. Ah, algunos en este corto tiempo, ya conocieron el Reino de los Países Bajos y algo de la muralla maravillosa.

Bellezas. Y por allá por la Migra, se habla de un peluquero que se lleva 2 mil panchos en salario mensual y, eso dicen, cuando acompaña a la mandamás en los periplos se asegura 3 mil en viatiquitos.

Bomba y plena. Entre los propios músicos hay tremenda calentura por el contrato de 3.8 melones de los hermanos de la Gaita, que ya antes tuvieron en la fiesta de los 500 años y no extrañen que se queden con el pastel del carnaval.

Extra. Al parecer a Omar lo están goleando, pues como su jefaza de recursos, y no hidráulicos, también manda a los voluntarios, aprovecha cuando hay operativos va con su amiga para sumar y chifean a los volunarios. ¿Cómo así?

Extra 2. Ahí no acaba la vaina. Lo otro es que estas dos naranjitas no le han dicho a Omar que a los juegos en el Rommel, ferias u otras actividades, cada una se lleva a sus zambitas y las disfrazan de naranja para sumar más.

Extra 3. Para rematar, hay quejas de que no son personal idóneo, o sea, no saben primeros auxilios, ni son salvavidas, ni rescatistas y que, en caso que a alguien le dé un faracho o no sepa nadar, ¿qué harán esas niñas?

Sabelotodos. Me chatearon varios sobre la glosa donde se menciona a Marshall adelantando que pronto se sabrá la verdad, hablan de una factura, de su salida, de la retención y otras cosas más.

Horror. Desde la oficina del ministerio del agro en Capira informan que la antigua directora, hoy secretaria, la buscan a su casa para llevarla al trabajo en carros gubernamentales. Las flores aun huelen.

Auxilio. Me cuentan que en las calles 10 y 11 bloque C de Brisas del Golf del west no pueden ni salir a los patios por la jauría de perros callejeros que ya han mordido a mas de cuatro, a las autoridades, que se pongan las pilas.

Lamentable. Los estudiantes del Instituto Forestal Agropecuario de Darién (IFAD) denuncian el cierre, sin consulta, del internado. Esta sorpresa se la llevaron los más de 35 estudiantes internos que retornaban del receso.

Lamentable 2. Los afectados culpan a la administradora del plante de quitarle la estrella a su educación y piden a Maruja que se pronuncie sobre la medida arbitraria que trunca el futuro a más de treintena danietas.