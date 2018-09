Infidencias y confidencias del 12 de septiembre del 2018

miércoles 12 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de septiembre del 2018

Aló, Bethancourt. Este lunes en la tarde, en la carretera de Potrero Grande en la tierra de Ñato Califa, que conduce a la casa de descanso municipal bautizada "Don Elias Castillo (y no tiene nada que ver con el HD)", un vehículo color gris toyota cuatro por cuatro cayó en una cuneta.

Aló, Bethancourt 2. Del vehículo, bajaron un burgomaestre del oeste que conducía totalmente desorientado y aparentemente en estado de embriaguez y del otro lado la esposa, que fueron socorridos por los moradores del área.

Aló, Bethancourt 3. Por más que se llamó a proteger y servir, no acudieron, mientras que la dama tomó el timón, sin dar las gracias. Un anuro que presenció todo grito al ver que aceleró dijo: "no lo maneje, maltrátelo".

La línea. Para sorpresas de pocos, los directivos del frente amplio lanzaron la línea para apoyar al ‘secre' de sin luchas no hay victorias, como presidencial para primarias del partido. 5. Selectivos. Me dicen que hay gente que pide al CDN 8-5 que organice al partido y no ande promoviendo candidaturas especiales como la de su jefe, el padrastro Gaviota. Ojo Peter Michael.

Techo por votos. Por la cueva de la 5 de mayo, dice el Gallito chiricano que los techos esperanzados son repartidos políticamente y que verifiquen que los beneficiados davideños pertenecen al partido de gobierno.7. Mamarrachos. Y hablando de la cueva, me soplaron que hay varios, no son muchos, que le tuercen la boca a la jefa de personal porque mandó a parar el turismo laboral y los obligó a vestir adecuadamente.

Fallecimiento. Alfredo Berrocal, dirigente de los servidores públicos, murió este martes. Berrocal se había sometido a una intervención quirúrgica en la isla de Cuba recientemente.

¿Doble pago? Ahora que está de moda la Anati, un anuro pide una auditoría del Camaronero que revele cómo ocurrió eso de que la plaza de estacionamiento incluida en el contrato de mudanza, el Estado también tuvo que pagar por ella.

Recorrido. Desde que se anunció la ubicación del terreno para la embajada del gigante asiático, en la zona de Amador, se ven visitantes tomándose selfies en el solar, de 80 melones.

A propósito. Y hablando de Asia, me escribe un jurista para decirme que desde que entraron en la discusión de los acuerdos del gigante asiático y Macondo la que no aparece es Chabela la mala, ¿estará de viaje o tomó distancia?

Auxilio. Al director de los marginales y al ministro viajero le reiteran, por enésima vez, le dicen que a Vacamonte ya no se puede entrar por el tranque que causa el mal estado de la vía Panamericana, y cada día se pone peor.

Peliagudo. Una de las abogadas de uno de los señalados en el caso de la habitación número 47 del hotel de la vía España dice que demostrará ante el juez que toda la escena fue, a propósito, contaminada.

Aclaración. Me llegó una misiva de un 'fiel lector' de las Infidencias y Confidencias en la que asegura que la madrastra del disco rayao de Arraiján participó en el canto del himno y del recorrido completo del desfile del aniversario del distrito.