Infidencias y confidencias del 12 de mayo del 2018

sábado 12 de mayo de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de mayo del 2018

Nada de marginales. Se comenta que por Portobelo la gente de la justicia debe darse una vuelta porque hay unas mansiones faraónicas, especialmente la de un padrastro que primero fue burgomaestre.

Lío de tierras. Por los lares del indio Chamero suenan tambores de guerra por el manejo y venta de tierras en Cabuya y otras más por el ex mandamás Sí-Sí.

Sumando millas. Pacha y una delegación alzan vuelo esta mañana dejando el caldero revuelto con la constituyente; la primera escala será el Reino Unido y se ahí pasa a Israel.

Pastelón. Pregunta Juan Diego el independiente que para qué la Asamblea necesita 122 melones al año, monto que viene en franco crecimiento, cuando la producción de leyes es cada vez menor.

Una pérdida. Programa Alternativa del ‘profe' suspende su transmisión después del 14 de mayo por falta de apoyo económico para sufragar costos del alquiler del dial. Se hizo el esfuerzo hasta donde se pudo, dice.

Clásico alfiler. Así estuvo el salón donde se presentó este jueves el libro ‘Arnulfo Arias, el hombre', un testimonio profundo y amoroso para el país. El asunto complicó hasta el tráfico en los alrededores.

Por lo largo. Hoy se cumplen once meses que los fulos enchirolaron al entonces jefe de la locura y por los vientos que soplan el man seguirá por allá, y aguantando frío.

Rofeo. Y hablando de la locura, a lo interno del disco rayao la vaina está que arde. Uno de los aspirantes retó a Akuaman a unas primarias abiertas y sin el apoyo de los promotores de la planilla 080.

Transa'os. Me dicen que son 35 los botados por la nueva directiva de la locura y que a la sede el ministro Motosierra han llegado 25 denuncias porque los tienen mareados y no les han pagado su billete.

Gallo tapao. Me cuentan que alguien pegará el grito al cielo, pues en uno de los partidos nuevos viene bajando una candidatura fuerte para la alcaldía de las aceras. ¿Quién será? Preguntaré a madame Kalalú.

To' pa' mí. Me soplaron que por la Marítima un bellaco mandó a restar los viáticos a unos capitanes y ya les dijeron que para fin de año no cuentan con el polémico bono.

Metiendo mano. Desde la misma autoridad me dicen una alta funcionaria que estaba metiendo sus facturillas chimbas la premiaron con un puesto mejor en el ente de las Contrataciones Públicas.

Privatización. Me dicen los médicos de la Comenenal que eso de pasar los laboratorios del Cajetón a manos privadas para terminar con el desabastecimiento es otro cuento chino del embajador para salir del atolladero.

Programa. Lo que ocurra en la plaza de la democracia, rumbo a las elecciones 2019, se lo transmitirán por el programa radial Acontecer Electoral, un compendio para que lleve el hilo del asunto.