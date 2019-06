Infidencias y confidencias del 12 de junio del 2019

miércoles 12 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de junio del 2019.

Bomba. Hay un banco con las letras BCIE en el que parece que hay un caso de nepotismo gordo. ¿Será parte del hueco que deja la ministra Nostradamus?

Cómo se come eso. En la web canalera, en la pestaña de las biografías de los directivos canaleros aparece Mentholatum, y dice que tomó posesión el pasado 10 de abril por nueve años. Cuidao y encuentro la de Chabela.

Arranque. Me contaron que por la Gobernación de la city hubo tremendo rumbón que no dejó dormir a los vecinos. La pachanga fue promovida por la esposa del ex mandamás que tenía aspiraciones por el 8-10.

Bien gozaos. La viajadera en los ministerios llegó a su final. Los Marcos Polos de las Garzas, de Comercio, de la Cancillería y del sector agro, es cosa de la historia, casi, por que todavía le queda su par de días a la ministra popular en Ginebra.

Sumando millas. Y hablando de periplos, me aseguran que Achú no es el único de la tremenda corte que ha conocido las bellezas de Salamanca, que hay otro par más que también se han dado su vueltita por aquellos lares.

Estampida. Se supo que los garrafones, corrijo, asistentes administrativos de Teduca en las provincias de la Berraquera y Veraguas se están inscribiendo en el piardí para conservar los jugosos salarios por hacer el trabajo sin tener siquiera escritorios.

Trayectoria. Uno que si conoce a los estamentos de seguridad por dentro afirma que la mejor elección del presidente electo ha sido la de Jorge, como reemplazo de Chinto en Proteger y Servir.

Puente roto. Me dice un catedrático que la gran falla del gobierno de Pacha ha sido las relaciones públicas, desde las Garzas pa' abajo. Se confiaron en los twitters y perdieron el olfato.

Ponchera. Con pelos y señales, la ingeniera municipal encargada de Santa Gema dejó el plumero no sin antes poner por escrito un rosario de tropelías que se están dando con cobros de los tributos y el lío de las libretas.

Arrebata'o. Ayer las garzas se tapaban las orejas, Pacha citó a los gerentes y directores para decirles que ninguna reunión de transición sin su permiso.

Arrebata'o 2. No dejaron entrar con celulares y dio instrucción que ni un papel para los de Nito. Solo habrá una semana y ni café en las reuniones. Pum!.

Memoria. La otra semana, el jueves, se cumplen 12 años que el cadete padrastro electo de la tierra de Arraiján atropelló a la familia completa del doctor Álvaro Pérez. Ah, dicen que se dio a la fuga y olía a guaro.

Celebración. En la BolloTown celebraron ayer los 92 años de la profesora Hilda ‘Talita' de Ábrego, educadora insigne, folclorista y defensora de las tradiciones. Felicitaciones