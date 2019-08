Infidencias y confidencias del 12 de agosto del 2019

lunes 12 de agosto de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de agosto del 2019

Ay Chayo. Un S.O.S. piden los empleados de la Región de Salud del West porque todo está parao: compra de gasolina, el pebre, medicamentos y más, mientras la chief sigue entregando condecoraciones.

Desempeño. Un jurista pregunta qué pasará con ‘Me grabaron' que no investiga a los juzgados segundo y sexto del circuito penal por la mora judicial y lo peor porque se caen tantas audiencias.

Leche derramada. El jodedor que está pendiente de lo que pasa en la plaza Ágora comenta que a pesar de que los 3 fiscales anticorrupción ganan 7 mil, los adjuntos, con menos de la mitad de ese chen-chen, hubiesen hecho algo mejor.

Terrorífico. Me cuentan que Gabriel, allegado al círculo del Cripi de la Cueva, suena para la dirección de Atención al Asegurado a pesar del cuento de terror con una excompañera, hablan de acoso por parte del man.

Recambios. Y por aquellos lares, se supo que en servicios médicos sacaron a Durán y Mabelita es la nueva mandamás nacional de esta área, dicen que el movimiento fue avalado por la mismísima Chayo de la cartera de la culebrita.

No es un cuartel. Asiduos del Parque Omar me escriben preocupados porque el SPI no los dejan jugar en la cancha. Preguntan si la primera dama tendrá conocimiento de esta ordenanza militar. Es un sitio recreativo, señores.

Recordar es… Un ratón de biblioteca me dice que lo del viernes le recuerda cuando un Nanchi le dijo a la señora ‘me grabaron', ‘me grabaron' y que el caso del man se iba a caer. El final, ya lo saben.

Obstáculos. Me contaron que un casi cacique pupilo de Freddy gasolina, residente en la antigua casa de Porras, es el responsable que los colegas no cobren sus cuñas radiales. Pone trabas para dilatar los pagos.

Sufrimiento. Los fanáticos de los Yankees están pidiéndole al director que Chapman, si no tiene una ventaja de 5 carrera, que no lo ponga a cerrar porque los va matar del corazón.

A lo loco. Se supo que un chamo que reparte comida en moto a los que tienen buco apetito casi agrede al periodista Alexis Sánchez por la vía España, y por culpa de otro repartidor que golpeó al vehículo. Y se dieron a la fuga.

Peso pesa'o. Me comentan que Eliézer, hijo de la Guacherna, ha causado revuelo con su postulación a subcontralor porque tiene estudios como especialista en contraloría, fue auditor y es CPA.

¿Subió la luz? Los clientes de ENSA están molestos porque su facturación se ha duplicado con los mismos electrodomésticos. Piden al nuevo chief de la Asep ponerse los pantalones para frenar los abusos.

Sabotaje Hay cambios en la facultad humanística de la Unachi. La saliente, que elevaron a decana académica, deja una oficina fantasma, hasta las computadoras quedaron dañadas. Así quiere ir por las elecciones en el 23.