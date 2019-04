Infidencias y confidencias del 12 de abril del 2019

viernes 12 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 12 de abril del 2019

1. Puesto quemao. Me soplaron que en SuAmbiente abrieron concurso de carrera permanente a escondidas de todos; nadie se enteró porque es para dejar a alguien cercano al vice.

Quedó fuera. El poeta le ganó la pelea al padrastro panadero de la tierra de Urracá. Se conoció que le tumbaron su aspiración a quedarse cinco años más en la Cueva.

A correr. El dueño se los casi 100 sí puede correr para los dos cargos a los que aspira y dicen que la que le dio la luz verde fue nombrada por el eterno Lalo.

Guinde. Se supo que el Camaronero le mandó una cartita al recién nombrado directivo canalero negándole un melón de kanguros que le pedía para limpiar unas cuentas.

Guinde 2. El billete lo había pedido Mentholatum a nombre del mandamás de la comuna de Barú, que de paso, me aseguran, tiene problemas para cumplir con la planilla y otros renglones prioritarios.

Bien pasa'o. A raíz de la infidencia del acoso laboral en la facultad que forma los licenciados en derecho de la Colina, me llegó una lista de agravios, como que si no hay agua te vas sin bañar y te aseas en el gimnasio porque no es excusa pa' faltar.

Bien pasa'o. Si se ‘flatea' tu auto debes tomarte una foto cambiando la llanta y si te quedas rega'o por batería debes presentar la factura de compra. Y ni hablar de los permisos para sepelios.

Abusadorcito. Me cuentan que en la sede laboral hay una fuente rota en la Dirección Nacional de Inspección. Le llueve las denuncias por acoso y algo de coimas. Ojo ministra que este tipo te ensucia el agua.

S.O.S. No han pasado tres años desde la agonía en la carretera del médico Kryslen Rodríguez, y ya retiraron del área las ambulancias que entonces instalaron con pompa. Se las llevaron sin pompa. ¿911, aló?

Aceragate. Se supo que un grupo de comerciantes de la vía Argentina presentan una serie de demandas en contra del Estado por las afectaciones de los proyectos del candidato de las aceras.

Aló Pitty. Padres de hijos con discapacidad se quejan de Proteger y Servir, hace poco un indigente casi causa una desgracia en el Parque Feullet y ninguno movió un dedo pa' socorrer al muchacho.

Festín. El anuro del west asegura que la encargada de Santa Gema tiene de jefa de recaudación a la consorte de su hermano, si lo confirmas te ganas un ramo de flores y un detalle.