Infidencias y confidencias del 11 de septiembre del 2018

martes 11 de septiembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de septiembre del 2018

Escandaloso. Revuelta anda la directiva del Cajetón con eso de que falsificaron la resolución del aumento del bono de producción de los técnicos, tacharon el 450 aprobados y pusieron 800 kanguros.

Escandaloso 2. Cuentan que por la vaina se abrió un proceso administrativo de esos que no llega a ninguna parte, y menos porque el audio de la reunión en la que se aprobó el aumento fue sustraído fraudulentamente.

Escandaloso 3. Resulta que la integrante de la directiva que denunció el chanchullo, el gremio que se beneficiaba con los 800 palos le interpuso un recurso en la Corte y la separaron temporalmente.

Alienación. Se comenta que la gente del movimiento independiente ya tiene su candidato para el 19, será el alcalde de las aceras a quien le den el apoyo, siempre y cuando le gane a Etchelecuento.

Cero estrés. Y hablando de Etchelecuento, cuentan que el no contar con el respaldo de los padrastros ñames no le causa ni frío ni calor y está confiado en su forma de hacer la matemática.

Pandemonio. Ahora que Raisa quedará a cargo de las acercas, los que tramitan placas le piden que tome el ascensor y recorra la planta baja, donde mandan los llamados tramitadores.

Excelencia. La aspirante a madrasta en el perredoso del 8.5 Bollita Chorrerano tiene en su staff, al Ojón Adames, el mismo que tiene medida cautelar en un caso de Juan Hombron.

Puente roto. Por el consejo provincial de la décima provincia hay una funcionaria apodada La Capireña que le hace la vida imposible al resto del personal, pero se jacta de decir que es la consentida de Papa Pablo.

El colmo. Aunque usted no lo crea, los ganadores del sorteo dominical fueron al edificio de la Loto y no había sistema y por más que esperaron no pudieron hacer efectivo el cambio.

Se calienta. Ayer se formó una grande por Bocas, cuando lugareños, agricultores y ganaderos se tomaron las oficinas de Anati porque les quieren quitar 330 hectáreas para dárselas al rey Bri-Bri.

Seguimiento. Y hablando de la Anati, preguntan que hace una delegación numerosa de funcionarios de la entidad en la isla Colón. Será que están entregando títulos de propiedad o es playa, brisa y mar.

Sin techo. Me contaron que la cosa está dura porque en el aniversario y desfile de Arraiján ninguna de las madrastras puso tolda o se dejó ver. Solo Pinky, caminó un ratito.

A la carga. Los que defienden el exjefe de la locura cumplieron la palabra y ayer en la tarde interpusieron la demandita por los más de 100 melones contra el consejo de San Felipe y otros más.

Fianza. Y hablando del exmandamás del disco rayao, la fianza para salir de la cárcel no es nada parecida a la suma millonaria que propuso a los fulos para recobrar su libertad, acá solo mencionó un cuarto de melón.