Infidencias y confidencias del 11 de octubre del 2018

jueves 11 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de octubre del 2018

Parentela. Me aseguran que hay un ministro candidato a padrastro por la tierra del azúcar que tiene emplanilla'os a la hermana en el Inadeh, al hermano en el Mida, a los sobrinos en Panamá Pacífico, en Cancillería y en el Minsa.

Billetón. Me soplaron que si el man de las aceras llega a San Felipe destinará el 1% del presupuesto nacional a la descentralización. Esto, fuera del impuesto de inmuebles.

Selectividad. Hay varios independientes que se quejan del tribunal electorero y la fiscalía de Peña porque no deja hacer ningún tipo de propaganda, pero el llanero solitario se promueve hasta en la tv.

Se va a calentar. Viene llegando una tanda de fuego amigo contra Blandoncito por los lados de San Martín. Rapidito se va a poder identificar de donde salió. ¡Trae pop corn!

Numeritos. Y hablando del llanero, le pisa los talones al Macron macondiano y le quitó el cuarto lugar al que repartía los billetes de uno en la terminal de la Altiva.

Olvidadizo. Me soplaron que un candidato perredoso por el 2-4 ya no se acuerda que no le ha mandando el billete a los que le trabajaron en las pasadas elecciones internas.

Extralimitación. Me escriben señores que están recibiendo títulos de propiedad firmados por encargado que no ha sido ratificado por los padrastros. ¿Tendrán validez?, es la pregunta del millón.

Personaje. Me escribieron para preguntar si el que se presentó como viceministro de la Presidencia en la tv era Mentholatum. Al parecer los despistó porque ya no tiene tres cargos, sino cuatro, del último pocos sabían.

Ping-pong. Me soplaron que nadie quiere quedarse con la papa caliente de los viajes de la vice de Arraiján, los repres pasaron el caso al Camaronero y éste lo mandó a Rigoleto, que no se quedó con eso y se lo mandó a la procu.

Malestares. Un empleado bancario me cuenta que este martes llegó al banco del productor el exgerente que aspira a la diputación antonera y parece que la visita causó muchos calambres.

Lamentable. El jurista que le rechazó la magistratura que le ofreció Pacha pregunta de qué sirven las fachadas y las aceras si el pueblo no tiene oportunidades ni buena educación y los estudiantes pierden la vida en vados y ríos.

Encriptado. Uno de los mosqueteros electorales levantó revuelo en las redes con esto: ser magistrado es una gran responsabilidad. Se debe decidir en derecho y sin sucumbir a las presiones de aquellos que te atacan en medios y redes sociales!

Sumando. Por la Altiva se comenta que el actual burgomaestre davideño, que aspira a padrastro, tiene a casi toda la familia en la planilla de la Universidad Autónoma.

Inspección. A los inspectores de Motosierra les piden visitar el centro comercial andino del Populoso porque hay varios reportes de infracciones a la norma laboral por parte de los empleadores.

Dudoso. Y hablando de Motosierra, hay un Corro que labora en esa cartera que está de licencia con sueldo; ante las dudas de la veracidad de esa información, piden al Peña de la losa que investigue...