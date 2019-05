Infidencias y confidencias del 11 de mayo del 2019

sábado 11 de mayo de 2019 - 12:14 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de mayo del 2019

Garrafón. Me soplaron que en el Ministerio de los Subsidios crearon un departamento para nombrar a un jubiloso que labora de ocho a una. En el pasillo hablan de botellas porque Tesorería hace esas funciones.

Pocker face. Anoche cuando el magistrado electorero leyó la lista de fiascos de la gestión que termina, Pacha no sabía cómo sentarse y eso que esto apenas empieza.

Datito. Uno que está adentro de la sopa dice que lo primero que tienen que ver los nuevos ministros son los nombramientos de marzo y abril, las jugosas cajas menudas y los viáticos al por mayor.

Efecto dominó. Comenta un analista que con la caída del Plomero se queda sin partido, sin diputación y sin representante de corregimiento y que el efecto Pacha lo golpeó duro duro. ¿Será que extrañará al gobierno?

Cinco a uno. La tía Mayín, mira tú, representante, legisladora, alcaldesa y ahora diputada. Solo falló como candidata a vice. Si en el 24 se postula a la presidencia cierra el ciclo completo.

Resbalón. En las mesas de la vía Argentina comentan que algo está pasando con algunos padrastros independientes que ya están cambiando el discurso. Ahora salen que las partidas están bien, que solo hay que regularlas y que sean menos kanguros. Será el trapiche.

Ganancia. Me dice un anuro que el gran ganador de las elecciones fue el man de los casi 100, que se aseguró que sus cachorros quedaran protegidos en el Parlacen, y sin hacer política. Suerte que no los postuló pa' diputados del Justo Arosemena.

Desde la jaula. Y hablando de presos, el nuevo repre de Santa Isabel está detenido desde 2016, cuando cayó en la operación piedra negra. Salió por los independientes. Quién entienda a los electores que le mande el dato al Renacer.

Incógnita. Y hablando de rarezas, me dicen que en el oeste el representante de Chame cabecera perdió, pero ganó el expelotero la alcaldía a los Si Si. Quién sería su padrino.

Pa' los tigres. Dicen que la gente del gobierno quedó tan mareada que mandan gazapos a tutiplén. Un tuit del Instituto de la Gotera dice que en San Félix, Las Lajas y Remedios hay 5 millones de personas que se benefician con la potabilizadora.

Finquita mía. Me soplaron que hay un mandamás de la Colina que convirtió la facultad de Informática en locales comerciales que pelea de tu a tu con los estudiantes, quienes por ley le corresponde la explotación de esos negocios.

Dictadura. Y hablando del man, dicen que destierra a los humildes trabajadores que le dicen la verdad en su cara. Ojalá esas historias de abusos llegarán a los oídos del mandamás de la Colina.

Anuncio. Se espera que en los próximos días el exminstro Alcibiadito anuncie que siguiendo los pasos de su líder Pacha, renuncia al Parlacen.

Proclama. La que está peleando hasta lo último su puesto en el PNUD es Isabelita. Parece que no entendió cuando le dijeron: There is no work.