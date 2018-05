Infidencias y confidencias del 11 de mayo del 2018

viernes 11 de mayo de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de mayo del 2018

Sacó la correa. Pacha se cansó de esperar que los suntruosos y los empresarios del sector alcanzaran un acuerdo. Les dio hasta el domingo para que tengan una solución, de lo contrario, ‘se formaliza el arbitraje'.

Sacó la correa 2. En pocas palabras, les dijo a los empresarios que suelten un poco más el brazo para que los 90 mil trabajadores regresen el lunes a sus puestos de trabajo.

Sonando. La vaina de que la ‘presi' de la cueva de la Cinco de Mayo tiene aspiraciones fuertes de llegar al palacio de San Felipe se volvió viral en las redes antisociales. Le preguntaré al Pana...

Puente fantasma. Dice un grupo de juristas que la constituyente es solo un puente que tendió el Ejecutivo para que el ministro germánico haga las paces con todos los partidos y vuelva la normalidad en el Legislativo.

Nerviosismo. Ahora con el embrollo que hay en el Cajetón, la primita que manda y su combo de la tercera edad anda muy intranquila ante la eminente salida del embajador.

Emplanilla'os. Un comemono asegura que la boxeadora no es la única que tiene a sus vástagos en la planilla 080; dicen que el mentiroso y la rosa que no canta también tienen sus parientes en el baile y no por poca guayaba.

A lo calla'o. Se comenta que el exdiputado jr, el chamero regresó a su tierrita y anda buscando apoyo hasta por debajo de las piedras para sus aspiraciones futuras.

Remando. Por la tierra de la berraquera se menciona la posibilidad de llevar el papa a Chitré, aprovechado su estadía en el istmo para la celebración de la JMJ. Dicen que ya tienen un itinerario, con playas incluidas, en mente.

Se sacudió. El burgomaestre davideño asegura que no es responsable de tenerle la paila volteada a los trabajadores y le echa el muerto a la descentralización y a Dulcineo que no abre el grifo verde.

Ponchera. La tierra del oro verde amaneció revuelta por la protesta de los bananeros que reclaman jubilaciones especiales al gobierno. Hasta las clases universitarias fueron suspendidas.

Le dan calle. Se conoció que el heredero del trono de Achúuu en el Gil Ponce le dio calle a Frank; solo queda obligado a firmar los días de la quincena y no puede acumular millas.

Por bullero. Me dicen que en la 5 de mayo hay un HD suplente que representa a Capira pero que vive en Arraiján, donde tiene a los vecinos fritos con el escándalo de sus bailes. Dicen que las denuncias le resbalan.

Mejor es prevenir. La gente del 4-3 esta pidiendo a Pepe Huevo y al calvo de la locura que hagan gestiones ante los entes de seguridad porque hay poco personal vigilando las calles. De ocho agentes por tuno solo quedaron en 2.

Trámites. Los del Colegio de Abogados dieron los primeros pasos rumbo a su cooperativa de servicios múltiples...me adelantan que vendrá luego la guardería para los pelaos de los agremiados...