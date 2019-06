Infidencias y confidencias del 11 de junio del 2019

martes 11 de junio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de junio del 2019.

Otro periodo. Me soplaron que el que está sonando más que una maraca para asesor en el ministerio que le asignaron a la gallera de Pancho es el ministro consejero-asesor de Mickey.

Oportunista. Mucha cara lavada para el brother de una empresa de eventos que durante el quinquenio pasado fue el facturador del Chino turístico. Se dice que pasaron millones por sus manos y ahora anda tendiendo puentes con el nuevo gobierno.

Mal ejemplo. Me soplaron que la AIG estaba morosa con el Cajetón, lo que causa que las licencias por riesgo profesional sean rechazadas. Hay que preguntarle a un Mulino quien carga con la irresponsabilidad.

Concurso. El jueves comienzan a recibir los papeles para la selección del nuevo mandamás del Cajetón; dicen que el chino de la camisa roja y el ex padrastro 20% serán los primeros en llevar los currículums.

Se salvaron. Se supo que los comisionados conocidos como ‘Escoba' y ‘Cabezón' deben estar en la lista de las jubilaciones o ser procesados por sus actuaciones en las academias.

Nada que perder. Dice Lady D que ella pudiera votar en contra del proyecto del bono de los jubilosos porque ya no tiene costo político que pagar y porque las fuentes de financiamiento no son tan concretas.

Incomodidad. Me dicen que los usuarios de la línea 2 de Metro y del metrobús que utilizan el paso elevado de La Doña tienen que abrirse camino entre buhoneros que se han tomado dicho puente.

Buen pelao. Me llamaron para contarme que Ferreira, el que quiere encayar su barco en la marítima, es un profesional a carta cabal.

Listita. Se comentaba en las mesas del café que pronto se sabrán los nombres de los que ya no podrán ir ver al ratón Mickey. Unos por actos de corrupción y otros por andar coqueteando con los paisanos.

Chen chen. Me dicen que las cosas no andan nada bien por la casa de Méndez Pereira; a los que van cumpliendo los 75 años se van con las manos vacías porque no hay para el bono y la prima que les toca.

Vileza. Me adelantan que pronto explotará un escándalo por los lados de San Carlos. Denunciaran al repre que perdió las elecciones el 5 de mayo por quitarle el dinero a la gente humilde por lotes que le vendió a otros.

Trasnochados. El domingo en la noche, los motores de los doble cabina por la calle de la diabla de Cerro Viento no dejaban dormir. Un picanto cuenta que la misma diabla es toda una rápida y furiosa.

Caras agrias. Por el Calabacito de la berraquera, donde hubo muchos gestos achurrados al conocerse los resultados de las elecciones del domingo, señalan al padrastro del 6-2 de apoyar al candidato de los ñames.

Tuitazo. Siguen los despidos por redes sociales del nuevo mandamás salvadoreño, ayer mandó para su casa al hermano del expresidente Funes que devengaba 20 mil kanguros mensuales en Banco Centroamericano.