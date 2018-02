Infidencias y confidencias del 11 de febrero del 2018

domingo 11 de febrero de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de febrero del 2018

Vacío. Como muy lamentable calificaban los juristas la renuncia de una de las magistradas de más trayectoria en la corte de las injusticias. Piden que regrese pronto, pero como principal.

Alianza. Hay algo que si está comprobado en la cueva de la 5 de Mayo puede que haya diferencias entre los bandos, pero a la hora ‘del bien común', se alinean mejor que los planetas.

Alianza 2. Un buen ejemplo de esto es el proyecto de ley para devolver impuestos a exfuncionarios de los desaparecidos Intel e IRHE, en que el ‘bien común' son varios melones en supuestas comisiones.

Paseo. No solo el embajador del cajetón tomó vuelo estos días, me dicen que vieron ‘presi' de la directiva en un restaurante de la Interamericana haciendo una parada alimenticia con toda su prole.

Regalón. Según un informe oficial, Pacha se fumigó 3.4 millones de dolares de la partida discrecional durante los tres últimos meses del año pasado. Casi la mitad fue para pagar gastos médicos.

Peligro. Y hablando de hospitales, circulan fotos de un centro que no es nada barato donde el personal tira los desechos peligrosos en los tanques de basura común.

Progreso. Me dicen que los parques y las paradas del corregimiento de Juan Demóstenes, por las tierras de los come monos se los come la hierba mientras el edil se construye una tremenda casita.

Libertad. Me llamó un anuro de la tierra de la berraquera diciendo que después de una Infidencia sobre el tráfico de indocumentados que tenía una sociedad anónima, una audiencia los dejó en libertad.

Retenes. Con el tráfico pesado que un barco de esos que pasa por el Canal, un grupo de proteger y servir se le antoja hacer un retén para verte a la cara y si había sospecha te pedían la licencia. ¿Cuál será la ganancia de esto?

Retenes 2. Me cuentan que los agentes apostados en las carreteras se la pasan pegados a las pantallas de los celulares.

¿Seguirá de fiscal? Un leguleyo pregunta qué será de la fiscal que no llegó a magistrada y si continúa en la silla….hasta donde sabemos, no tiene ningún interés de dejar el potro, y menos en estos tiempos.

Ganancia. Se habla mucho que un pelotero, que ha invertido su par de reales en el sector que agoniza desde hace décadas, pronto será noticia porque se metió con el grano que más consumen los panameños.

Ultimátum. En el jardín de los olivos, dice el anuro que ya hubo un clinch entre el mandamás y el cara de niño de la DOT, porque el baby face quiso hacer algo ante los medios sin avisar al comando. Le advirtieron que la próxima será patada.

Defenestrado. Hablando del jardín de los olivos, me cuentan que al Fanu lo tienen cuidando una garita y, para rematar, solito. ¿Será? Atrás quedaron los días en televisión, conferencias de prensa y demás eventos en que era actor principal.