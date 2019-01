Infidencias y confidencias del 11 de enero del 2019

viernes 11 de enero de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de enero del 2019

La última. Me soplaron que el jefe del Seguro Agropecuario hizo una reunión con todo el personal que entró con él y solo 5 llegaron hasta el final. La cocoa es que llegaban a laborar y otros duraban solo un año.

Negociando. Me cuentan que hay gente kabreada porque Samy Jr. renunció a la candidatura a padrastro por Barú para que su lugar lo ocupe un gallito. A cambio, el man recibirá, de ganar la alianza, un vice Ministerio.

Clandestino. Me aseguran que los trabajadores de Aseo tienen su negocio de chatarra en el taller de chapistería por Dos Ríos en Tocumen cargando los insumos con fondos del Estado.

Se fregó. Ahora que la vice no alcanzó las firmas necesarias para su candidatura al Hatillo, el man de las aceras podrá darle sin problemas el apoyo al bartender.

Influencias. Carros con placas vencidas hasta de 2017 circulan por Cerro Viento y San Antonio y pareciera que los inspectores de la ATTT miran para el cielo cuando los ven. En cambio otros que solo tienen un mes de atraso los detienen.

Plantados. En la tradicional fiesta de reyes en la Altiva, el abanderado de la cabalgata era el secretario de Pacha y nunca llegó. A última hora, terminó siendo abanderado el padrastro suplente del Molirena.

Rey puesto. Será verdad que ha lengua mocha ya nadie le para bola ni aquellos que se hacían llamar el brazo izquierdo y derecho. Y eso que se hacían llamar "amigos" incondicionales, pero eran del puesto.

Sumando. Y hablando de seguridad, me dicen que hay varios oficiales que deberían estar en sus casas, jubilados, ¿será que están cobrando los dos ingresos, la pensión y el salario?

Clarito. La pirámide del Periódico del Pueblo dio la decena del cinco, pero los cabalosos lo recogieron todos los gringos borrachos, por los 55 años del 9 de enero del 64.

Depósito. Me dicen que para que Dimitri pueda demandar con el nuevo Código Electoral tendrá que hilar muy fino, y además, esas impugnaciones tienen un afianzamiento de 50 mil kanguros.

Acarreo. Me escribe un comemono molesto con el jefe regional del ministerio de los huecos, que en vez de estar pendiente del mal estado de las calles, anda en el carro Go4414, buscando ropa en la lavandería.

Ensayo. Dice el búfalo sexual que pone en tela de duda que hayan elecciones en mayo, a juzgar, por el ‘ensayo' militar del 2 de enero en la cueva y los enredos de los independientes.

Reunión. Me dicen un comensal de esos que le gusta la alta cocina que se coló en una reunión de comandante jefe de los code padis, el santeño Elías, Aris y ya y una dama con botas. Chuleta lo cuadraron.

Río revuelto. Me dicen que la basura no se aguanta en David y creen que es una estrategia del alcalde re-electorero porque en 4 años fue un ejemplo en recolección. Será que como quiere ir a la Cueva no le importa nada.