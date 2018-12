Infidencias y confidencias del 11 de diciembre del 2018

martes 11 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 11 de diciembre del 2018

Tortugueando. Parece que uno grande de Aduanas presentó su renuncia hace semanas, porque sus hijitos están metidos en un chanchullo y en San Felipe se demoran en aceptarla.

Tortugueando 2. Y el Picuiro en vez de actuar rápido lo está dejando pasar. Cuidao y les sale la bruja. Ya uno de los hermanitos se metió a soprano.

Caso cerrado. Se supo que el juez poncharelo deberá pagar 2,500 kanguros, un poquito más de su quincena, para evitar El Renacer por el expediente que se le cayó en la carretera.

Desespero. Y hablando de la zona que está al otro lado del puente, dicen que el padrastro bailarín anda desesperado buscando alianzas para la alcaldía de Peter porque su propia gente no lo quiere.

Historial. Se comenta que la funcionaria capturada con varios kilos era la corregidora de descarga en la zona y fue recomendada por el asesor principal de Peter Santa Gema.

Ganancia. Me preguntan quiénes son las dos repres ñames del norte de la city que crearon empresas con parientes muy cercanos para ganarse contratos de la descentralización.

Jamonada. Me escribió un catedrático para decirme que no pudo poner el examen porque no tenía dónde dejar su carro, los estacionamientos de varias facultados fueron convertidos en tiendas para la venta del jamón.

Agresivo. Hasta la tierra de la patrona capireña, anunció Akuaman que llevará el metro (línea 4) que Pacha llevará hasta Arraiján, ah, y también ampliará la carretera como parte de su plan agresivo de transporte.

Pendiente. Hay muchos pendientes de la actuación de la corte de los suplentes con el tema minero...dependiendo de la postura, podrían venir graves afectaciones a la economía nacional.

Chambita. Tony Montana diciendo en Twitter que Pacha e Isabelita fueron hasta Marruecos a firmar el pacto, porque están buscando un puestecito en la ONU después de julio.

Chambita 2. Alguien sugirió que si Isabelita es transparente que desde ya diga que no aceptará ninguna posición en Organismos Internacionales. Así tendrá credibilidad en su actuar.

Mal en peor. El pago de los estacionamientos en el Aeropuerto sigue manga por hombro. ¿Hasta Cuándo? El Michael mirando para el cielo.

En serio. Me dicen que la sigue caminando casa por casa es Carla G., la muchacha se ha tomando muy en serio su candidatura; quiere llegar a la Cueva de la Cinco de Mayo. Mujeres al poder ajoo.

No parpadea. La que no se ha dormido, buscando firmas, incluso, para el Día de la Madre, es Lady D. Ella tiene claro el grito de guerra de, Victoriano Lorenzo, de que ‘la pelea es peleando'.

Gorgojolandia. El Río Congo de la décima se la pasa sin agua como el gorgojo y eso que la repre de los carros lujosos aumentó la tarifa al triple. Y encima de eso cobra recargo.

Juega vivo. En la repartición de cupos de taxi en Chiriquí dejaron por fuera a los palancas, pero altos ex funcionarios y políticos se quedaron con hasta tres cupos. Pronto se sabrán los nombres.