Infidencias y confidencias del 10 de mayo del 2018

jueves 10 de mayo de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 10 de mayo del 2018

Son bucos. Me detallaron que son 500 los transitorios que no tendrán como poner la paila durante este mes porque los fallucos de recursos humanos de Puerco Espín no hicieron los procesos bien.

En la papa. Dicen que en esa misma cartera ministerial hay un grupo privilegiado al que le dan aumentos salariales de 100% sin siquiera tener estudios superiores, esto incluye a la jefa de personal.

Tlansa'o. Se comenta que hay un chinito chamero emberracado con un ‘repre' que le metió un gol con un cheque sin fondo y ya utilizó el material por los lados de buenos aires.

Táctica. Un padrastro que sabe las cocoas me dice que las confesiones de Pachita se parecen a la génesis de ‘Sansón' y los Filisteos. O se cuadran o nos hundimos todos.

Por joder. Los jubilados en Arraijan están cansados que sus cheques cuando llegan al Seguro Social están mal escritos y no los pueden cambiar. Este asunto no es la primera vez que pasa.

Camarón. Se dice en las paradas que la primera dama comemono anda pagando 10 balones al que camine con ella, no importa de que corregimiento sea la cosa es sumar gente.

Represalia. Me dicen que al jefe de los cementerios del oeste lo trasladaron al gimnasio donde mandan a los exiliado porque le cobró este impuesto al papá de una de las asistentes del mandamás.

¿Cuándo? Pregunta un matasano que si la renuncia presionada del Embajador será a partir del 1 de junio, fecha en que también sale el doctor Longvago de dirigir los servicios de salud de los asegurados.

Sablazo. Prepare su bolsillo porque los combustibles van pa' arriba este viernes y por dos semanas, ahora la culpa la tienen los gringos por subir el precio de los derivados que exportamos.

Recurso. Me supo, aunque lo tenían calladito, que la Dirección de Contrataciones acogió el reclamo del consorcio que ofreció 30 melones menos para el tramo del corredor de playas. Si evalúan bien, pronostican que saldrán bellezas.

Auxilio. Circula una carta en la Altiva en donde empleados del municipio denuncian que no han cobrado un centavo en los casi cinco meses transcurridos de 2018 y dicen que no se atreven a protestar porque los echan más rápido que ligero.

Descarado. También revelan los que el burgomaestre, hasta hace poco que estaba abierto el periodo de inscripciones políticas, los obligaba a presentar el papelito de la inscripción ñame. Peña, ojo con esto.

Irrespeto. Por los lados de San Francisco, los jubilados esperan hasta cuatro que le entreguen los pocos medicamentos que tienen a disposición. Dicen que es una falta de respeto.

Dando y dando. Cruce de misiles. Según una misiva que le mandó la ‘presi' de la cueva al Controlador de la Avenida Balboa, sus contratos cumplen con las normas y no firmarlos es buscarle la quinta pata al gato.

Acontecimiento. Hoy se cumplen sesenta y seis años de los acontecimientos del 10 de mayo de 1955, donde fue derrocado el presidente Arnulfo Arias Madrid.