Infidencias y confidencias del 10 de julio del 2019

miércoles 10 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 10 de julio del 2019

Jefecitas. Me cuentan que la nueva sub-mandamás de comunicación de la Cueva es hija del padrastro de la gallera del norte y la que lee las noticuevas es hija de un padrastro de la locura del área este. Pronto se sabrá de más nombramientos.

Ojo. Dicen que los estamentos de seguridad ven a la Migra como caja menuda de la que sacan el billete que les da la gana y para lo que les da la gana: gasolina, uniformes, mantenimiento de aviones, cursos y otras vainas.

Ojo 2. La cosa está tan fea que cuentan que el exchief de la Migra y el Picui del Concejo pagaban viáticos a personal de este último en consulados y que la plata es de los inspectores de la entidad. ¡Ohmaygad!

Ojo 3. La seguridad de los albergues de Los Planes y Darién, está ca...da de que los de la OIM sólo vayan a esos lugares a hacer encuestas a los migrantes, pero no apoyan ni con una curita.

Ojo Fredy. En la sede aduanera de la Altiva hay una mandamás que saca al personal de la institución y lo lleva a hacer trabajos domésticos a su casa. Ah, y le da días compensatorios por estas jornadas.

En la mira. El anuro anda investigando el nombre del chino que viajó en 2017 a México como gerente de proyectos del Instituto Nacional de Neurodesarrollo con viáticos del Ministerio de Mentholatum.

Alzaíta. Me piden investigar a la futura jefa regional del sistema penitenciario en la Altiva por déspota y mal genio con los subalternos. Unos dicen que fue dada de baja en la Policía.

Allanamiento. En el último día de mandato de Pacha a una escuelita de la 24 llegó una dama que dijo es del Teduca pateando la puerta, con ganas de registrar anaqueles, exigió copia de documentos y hasta del video de las cámaras.

Allanamiento 2. No contenta con eso, amenazó con aplicar la ley si no le daban los créditos a la acudiente de dos niños que debe 3 mil bala$ y que regresaría con Asesoría Legal. Al parecer, no es la primera vez que lo hace.

Sueño eterno. Siguen las molestias con una jueza de paz de San Francisco. Los procesos de apelación que deben tardar un mes con ella se van más allá del año y no pasa nada y nadie le dice nada.

Contratista. Me aclaran que la contratista de las obras del Instituto Lesseps es la Copisa Pirenaica y no tiene ninguna relación con la Copisa que es netamente panameña.

Qué dolor. En los últimos días mandaron de vacaciones sin retorno a varios directores y jefes encargados del Ministerio de los Subsidios. Según testigos, unos patearon puertas y hasta lloraron.

Huele a guerra. Una puñalada traicionera le han pegado a la Ley de los Abogados del Estado. Fraguela y su grupo habló de violación de derechos humanos y mezquindades.