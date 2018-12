Infidencias y confidencias del 10 de diciembre del 2018

lunes 10 de diciembre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 10 de diciembre del 2018

Alianzas. Me dicen que los gallos no van hacer convención, sino que será el directorio el que tome la decisión para una alianza dejando a los convencionales vestidos y alborotados. Qué dirán los 3 reyes magos.

Otra cosa. Comenta el chofer del Volkswagen que no se trata de tratados sino que son convenios que requieren de una formalidad. En pocas palabras, serán los de la Cueva de la Cinco de Mayo los que dirán sí o no.

Viajero. Un campesino quiere saber si ahora que Pacha anda firmando acuerdos y ahora se fue a Marruecos, a rubricar uno de migración, esos documentos tendrán que ser ratificados por la Asamblea. De ser así, ¿no estaría en juego su ratificación?

Endiablada. Se supo que hace unos días, por el cerro del viento, una se desató amenazando con quebrar, golpear y destruir los carros de los que supuestamente la denuncian por lo que sucede en las madrugadas.

Se calienta. Me comenta un vendedor que lo del mercado de abastos se prende el 2 de enero que viene porque la gente del tribunal electorero quieren demoler antes del 5 de enero.

Personaje. Una unidad en bicicleta de Proteger y Servir en la Bollo Town le pidió la cédula a ‘Camarón', después de mirar el documento de identidad le dice que no es el man de la foto. Xuso, dice el Negro Boro que el que no conoce a Camarón, no conoce La Chorrera.

Inseguridad. En la medida en que se acerca el 5 de enero, último día para pedir firmas, se escuchan propuestas de todos los calibres, por ejemplo, un aspirante dice que dará 2 mil kanguros por cada arma que entreguen y sin preguntar nada.

En familia. Me soplaron que la burgomaestre de Chame negó la venta de un terreno que está cerca de la capilla a una familia y lo subastó a uno de su círculo cero que es jefe de la oficina de descentralización en la zona.

Taquillera. Y hablando de alcaldesa, me dicen que una del Oeste se gastó bastante chen-chen en los juegos artificiales de la encendida del arbolito y a los niños que fueron el centro del espectáculo no les dio ni siquiera una pastilla.

Sorprendidos. Me soplaron que los custodios de las cárceles del este se quedaron sorprendidos cuando vieron al barrendero rubio llegar conduciendo él mismo. ¿Será que por los meses que faltan prescindirá del conductor y del equipo de escoltas?

Tres sombreros. Y hablando de sorpresas, un vice dice que los enemigos del exjefe de la locura están alarmados porque además de padrastro y de alcalde, también contempla la ‘vice' presidencia de San Felipe.

Arrasando. El nuevo tema por el puerto de Vacamonte es que los chinos comprarán la flota y todas las instalaciones de una empresa griega, la más grande de Macondo dedicada a ese rubro.

Amenazas. Me escriben desde el Casco para decirme que los ‘bien cuidaos' siguen amenazando si no les pagan lo que piden. ¿No era que la alcaldía de las aceras los mandaría presos si seguían ejerciendo esa actividad?

Viene el gol. Me aseguran que al man de Panamá Pacífico le podría salir la bruja en la Cinco de Mayo por intentar golear a los padrastros con una ley que crea ‘una república' del otro lado del puente.