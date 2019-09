Infidencias y confidencias del 1 de septiembre del 2019

domingo 1 de septiembre de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 1 de septiembre del 2019

Las espinas del rosal. Será verdad que el Rosas de Tocumen está pidiendo 100,000 kanguritos para irse en paz. Como es una S.A., el hombre no se quiere ir con las manos vacías. Parece que el hermano que estaba en la Cueva lo asesoró bien.

Espaldarazo. Me escriben para decirme que me faltó agregar que el chino maderero le dieron una concesión grande y algunos caciques que viven en Villa Lucre, a todo meter, les dieron el go.

Vuelve de Egipto. Extrañados se quedaron los que han visto a Tutankamón de asesor en el Municipio. Ese señor tiene 80 o más y quiere asesorar, bueno, que lo haga por amor a la ciudad.

En mora. Me dice el jodedor que han transcurrido dos meses desde que se fue Pacha y en las instituciones no actualizan las planillas ni gastos de viaje. Cuidado con los jalones de orejas.

Gran muralla. Me soplaron que la mandamás de Tratamiento en el Sistema carcelario se acaba de ir para China, en una licencia con sueldo...

Gran muralla 2. Se comenta que la dama viene del periodo de la ñamura pero parece que la acomodaron bien y anda tan contenta que hasta manda fotos de la Gran Muralla.

Temblorosos. Me cuentan que los del sindicato apaga fuego apretaron la alarma por la postulación del chino Kike, el que dice ser el ungido de las flores, corrijo de las Garzas, que si queda hará barrería para traer a la gente del papá de Gisela.

Club futbolístico. Me soplaron que por Panamá Pacífico han visto a jugadores del Santa Gema. Será que la agencia tendrá su propio equipo de fútbol o les dieron chamba a los que quedaron sin empleo cuando se fue Peter.

Fichado. Y hablando del West, un exadministrador de Peter quedó bien montao en el Banco Hipotecario de la zona y eso que todavía lo recuerdan por un lío con los materiales de construcción y una casita en calle cuarta.

Pebre de los pelaos. Me cuenta un docente que la gente que licitó la comida del Teduca y del Ministerio de la Culebrira llevan meses esperando la orden de proceder.

Círculo de espera. Ya hace meses que la Patrona de Capira dejó el trono de la Cinco de Mayo y por los pasillos se preguntan cuándo será que todo ese personal que trajo dejará los taburetes para que se sienten los reemplazos.

Presionando. Comentan que las cosas andan turbulentas por el área de radio del sistema estatal, unos se quejan que los mandan a hacer tareas no acordes a la profesión y otros que les respiran en el cuello todo el día.

Presionando 2. Lo que se escucha por los pasillos es que la dama está recogiendo la soga para que la gente salte y hacer espacio para la gente de una televisora. Anayansi y Joaquín ya dejaron los taburetes.