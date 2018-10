Infidencias y confidencias del 1 de octubre del 2018

lunes 1 de octubre de 2018 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 1 de octubre del 2018

Billetón. Me soplaron que a Badiga el barüense pronto le viene bajando un melón en supuestos impuestos municipales de una trasnacional que opera en la zona.

Billetón 2. El temor de los parroquianos es que ese money se destine a las primarias de octubre y no se invierta en los proyectos comunitarios que están aguanta'os.

Guinde. Me escribe un ahorrista de Coacess para decirme que el pago de junio todavía no lo entregan y tampoco les dicen si lo pagarán antes que termine el año.

Maraña. Se comenta que en una institución de becas la jefa encargada no puede firmar porque no ha sido ratificada por los padrastros, pero el sub, sí tiene la firma por legación. ¿Cómo harán? , es la preguntita.

Regalando. Ya que estamos con las becas, la ex mandamás, conocida en el oeste como La Niña, adelantó la navidad y tiene varios carros repartiendo maquinitas cortagramas.

Intrigados. Me aseguran que por los pasillos de la Anati están inquietos por la gente de fiscalización y que todavía no saben si es por la denuncia del viaje a Bocas o por el lío de los pagos por un estacionamiento.

A la carga. El que reapareció hace unos días fue el frente anti-corrupción, y con una demanda bajo el brazo en contra de los promotores de la Venecia de la vía Argentina.

Vivazos. Al chief de tránsito de Proteger y Servir le mandan este dato: que los operativos anti-pirata no lo haga con motorizados porque los detecta el GPS, que ponga agentes de la triple T, que esos no los detectan.

Agresivo. Según los encargados de las cárceles, el exjefe del disco rayao ‘profirió' amenazas de agresión al personal que lo custodia y no cumple las órdenes que se le dan.

Electo. Y hablando del man, que va en dupla con la tía Mayín, se conoció que tuvo los votos necesarios para ser uno de los candidatos a padrastros en las elecciones del 19.

Desespero. Me aseguran que una candidata a ‘repre' por Barrio Balboa, en la tierra de Ñato Califa, andaba ofreciendo arreglar lavadoras a cambio del voto, todo esto, durante las elecciones de ayer domingo.

Confusión. ¿Cómo se come eso?, es la pregunta de muchos comebollos cuando ven al ministro de Pasillo de Pacha pedir votos para Pepito carreteras, que buscará una curul en el 19.

Ojo Mopero. A la salida del puente de San Antonio hay un hueco que tiene meses que no lo tapan. En la noche, los carros caen y pobre de los amortiguadores, la v y la punta de flecha. Si no aparecen, le van a marcar a Casís.

Contentura. Los que están celebrando son los muchachos de la Universidad Marítima Internacional, que hace poquito recibieron el premio a la Calidad en Atención Ciudadana 2018. El reconocimiento lo entregó la Autoridad de Innovación. ¡Buena esa, pelaos!