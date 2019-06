Infidencias y confidencias del 1 de junio del 2019

sábado 1 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 1 de junio del 2019

Vergüenza. Se ve muy mal que el Diputado Esclusas se jacte que no descansará hasta tumbar con las juezas hasta la última de las impugnaciones. La ciudadanía apuesta a estas ejemplares damas.

Tour becario. Me soplaron que en el periplo del círculo cero de la mandamás del Instituto de las Becas hay invitados de varias entidades estatales y los viáticos los tramitaron para una semana en la madre patria.

Teledirigido. Me dice que ese acuerdo disciplinario temporal de Me Grabaron viene por las múltiples quejas en contra de magistrados de apelaciones de la Altiva y otros funcionarios que desconocen la ley.

Jugosos. El comentario caliente por los pasillos inseguros de Clayton es que se están acomodando a los más cercanos del mandamás en la periferia y con aumentos de hasta 500 palos.

Tapadera. Me soplaron que los falsos jubilados que se descubrieron hace poco no son tan pocos como dicen y echarle la culpa a los que reciben los trámites y no a los que los aprueban es buscar la calentura en la sábana.

Tapadera 2. Con la nueva mordida a los fondos inseguros, Pedrito el envenenado pregunta si el liqueo se dio con el Sipe que compró San Llorón y que denunció en su momento el embajador.

Jalón de oreja. Varios juristas pidiendo explicación sobre como la propia fiscal del caso pinchazos puede soltar ufanamente el nombre del testigo en-cubierto y solo la multan con 300 kanguritos.

Truñuño. Me chateó un pichicuma (tacaño de los tacaños) para preguntar cuánto y quién paga las extraordinarias si los padres de la patria ni siquiera asisten a las reuniones, tú me estás entendiendo.

¿Y el resto? La cosa en el partido del Fufo se está poniendo buena, y varios se preguntan cuántos los demás emularán la decisión que tomó el gerente de ZL de C3 de poner su cargo de director de la ñamura a disposición.

Chanchullo. Me soplaron que hay un revulú con el subsidio que se le da, cuando cumplen 25 años, los bomberos voluntarios. Hablan de vivazos cobrando sin tener el tiempo y la entidad se hace de la vista gorda en el chequeo de los años.

Garrafón. Por el palacio municipal Luis Emilio de la décima se preguntan en que departamento labora Milagros, pues se le ve en el gym, de shoping por el mall y todo el día metida en las redes antisociales.

Cuentitas. Por el Río Congo chorrerano esperan que la repre de la mansión lujosa rinda informe de las planillas brujas y los proyectos descentralizados antes de abandonar el trono el 30 de junio.

Tiró la toalla. La última cocoa por la alcaldía de Santa Gema fue que la chief de la ingeniería municipal que dijo hasta aquí llego. Parece que la cosa explotó por cosas que está haciendo Chicho y unas firmas que podían traer problemitas.