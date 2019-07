Infidencias y confidencias del 1 de julio del 2019

lunes 1 de julio de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 1 de julio del 2019

Caras duras. Varios funcionarios de la fenecida gestión de Pacha, que en cinco años no pisaron la vieja ciudad, se aparecieron ayer por esos lares para tomarse la foto la última con el Rey Felipe.

Relax. Y hablando de Pacha, se desató todo tipo de comentarios sobre las fotos que circularon en las redes antisociales en donde aparece muy juguetón y sin alergias con una joven dama.

Berraquera. El padrastro chitreano Marcos (presi) y Morticia (vice) son los candidatos que presentará esta mañana la aplanadora del piardí y los gallos para la junta de la Cueva.

Brisa y mar. Al que se le vio este fin de semana por las playas del pueblo de la Doña fue al exalcalde de las aceras; anda buscando aliados en la vieja guardia para la toma la ñamura.

Con lupa. Me soplaron que hay un jefe de un estamento que no sabe qué hacer porque le van a meter la lupa a las donaciones de gobiernos amigos para combatir el crimen. Prometió un edificio que nunca lo construyó.

Con lupa 2. La pregunta del necio es qué van hacer con los directores y subdirectores de los estamentos que nombró Pacha y que desde hoy deben soltar la papa.

Sabihondos. Me chatea un politólogo que ahora todos son analistas y saben dónde están los males de la administración pública. Todo el tiempo guardaron silencio y ya quieren corregir al buen gobierno. Dejen que el hombre se trepe en el potro.

En pandilla. Me contaron que el círculo cero del mandamás de la Colina no tolera las críticas del ‘doctor' y le han declarado la guerra al catedrático. Lo que les pone la piel sensible es la campañita del no reelección.

En la mira. Se supo que por las tierras darienitas andan tras la pista del ‘depredador' ambiental que hizo fiesta con las zonas protegidas y las lagunas que cambiaron misteriosamente de dueños. Cuida'o y te pilla Ligia.

Pelen el ojo. El anuro que nunca falta dice por el banco del productor se dio una gran cantidad de préstamos que ahora tiene el Camaronero que refrendar. Que tenga cuidado con un langostino, no sea que Hidalgo esté con taquilla.

A esconderse. Me soplaron que en las próximas horas, varios exfuncionarios estarán en capilla ardiente porque al parecer les va a caer largo brazo de la justicia. Jo, tan rápido.

Sacadera. Se supo que el ungido para el Cajetón lo acusan de quedarse con el chen-chen de los turnos de los médicos cuando el hospital del Populoso era manejado por una empresa que él dirigía.

Enfermos. Preguntan por la tierra del chicheme si con el sablazo de la luz una distribuidora eléctrica ubicada en Río Congo cambiara de búnker a gas porque la contaminación los tiene bien fritos con las alergías.