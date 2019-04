Infidencias y confidencias del 1 de abril del 2019

lunes 1 de abril de 2019 - 12:12 a.m.

Glosas de la realidad política de Panamá del 1 de abril del 2019

Chequeados. Me preguntan cuándo investigarán a los tres funcionarios del Primer Tribunal Superior Civil que tienen vida de ricos y famosos. Se habla, por lo bajito, que hasta taxis y buses pirata tienen.

Puño limpio. Un anuro civilista está preocupado por la violencia y el irrespeto en contra de Proteger y Servir. Tampoco ayudan los conductores que arreglan las colisiones a guante en las vías públicas.

Marginados. Esta semana se formará el tamborito en el Instituto de las Becas porque hace rato pagaron las becas a los de tres y pico y a los 4.5 los tienen en la lista de espera hasta mediados de abril.

Candente. Me contaron que hay apuestas sobre el reto que le lanzó una jurista a Macron y el lío de los troles desatados en las redes. Xuso, el man sigue recibiendo guante de todas las esquinas.

Por delante. Me cuentan que Nito hoy presenta su plan de gobierno, un documento fundamentado en cuatro pilares que fue trabajado por 1.232 profesionales de diversas áreas.

Trifulca. Me dicen que el director técnico del equipo de la berraquera fue el más afectado en el revulú que formaron los fanáticos ebrios en la tierra de Omar Torrijos. Al man le metieron su latazo.

Trueque. Se supo que por la tierra de la sal y el azúcar varias damas plantean una demanda contra una autoridad municipal por pedir favores no muy decorosos a cambio de nombramientos.

Enterrado. Me dijeron que a la playa del venao llegó Tuambiente a responder una denuncia por un relleno en la playa y luego que archivaron el informe por, supuestas órdenes, de un poderoso de la zona.

Jurisprudencia. Me soplaron que por la décima provincia hay una fiscal de familia que no cita primero al denunciado sino que envía boleta de conducción ‘en el término de la distancia'.

Estampida. Se supo que la comuna de Santa Gema comienza la semana con decenas de trabajadores menos; dicen es que no aguantaron más los escándalos y se dieron ellos mismos de baja.

Affaire. Durante el sorteo de la Lotto de ayer en un centro de comercial de la Bollo Town, Papa Doc Cazuela cada vez que cantaba las balotas, una voz gritaba ‘¿en qué quedaron las investigaciones de la compra de un lote anclado de Marisin I.

Cogiendo aire. Dicen que el que no se deja ver es el poeta de la tierra de Urracá que corre para dos cargos. Ahora que no hay veda, no sale ni a tomar el sol. Cosas que se ven.