El inexorable tiempo

viernes 16 de noviembre de 2018 - 12:00 a.m.

Ya hay definidos 5 candidatos presidenciales de los partidos políticos. Sin evaluar sus méritos y deméritos

Ya estamos a menos de seis meses de las elecciones y lo que podría ser una oportunidad para rescatar a Panamá, de la crisis general que la aqueja, se esfuma.

Ya hay definidos 5 candidatos presidenciales de los partidos políticos. Sin evaluar sus méritos y deméritos, solo por haber salido de los partidos, ya no son una opción positiva. Quedan por definirse tres candidatos a presidente por libre postulación, lo cual será conocido en enero próximo. Se perfila para estar entre los tres un aventurero político que, antes de este ejercicio, muy pocos lo conocían, lo que hace pensar que responde a intereses oscuros, sobretodo por el que se presentó como su vicepresidente, hombre vinculado al sector económico que nunca ha manifestado una vena política y menos de sensibilidad social. También se perfila otra actriz del escenario político que todavía mantiene un apreciable apoyo en sectores clase media y alta pero que, si se escudriñan bien en su actuar en los últimos 15 años, tiene muchas áreas grises y también vinculada a sectores plutocráticos.

Además hay otros tres precandidatos que pudieran tener ciertos créditos, uno más que los otros dos, ya que por más de 40 años ha acometido luchas cívicas y políticas. Uno de estos viene de la partidocracia, aunque ahora reniega de ella.

El inexorable tiempo trabaja en contra porque los potables de libre postulación para presidente y los de otros cargos no realizan que son víctimas del sistema con la carpintería de buscar firmas para acreditarse, cuando esas firmas caerían a montones si se hubiera forjado unidad entre ellos en base a proyecto altruista de rescatar la institucionalidad y no estar recogiendo firmas y elaborando, hasta cierta medida, utopías de qué hacer con los problemas cotidianos.

Nadie puede construir un segundo piso de un edificio si no ha construido las base y el primer piso. Panamá necesita institucionalidad democrática antes que enfrentar salud, educación, vivienda, vialidad, etc, etc. Claro que hay que tener un proyecto paralelo al de institucionalidad, pero primero es institucionalidad.

Concomitante con la institucionalidad política está la institucionalidad humana que es rescatar la familia hoy degradada. Sin la célula de la sociedad, que es la familia, y sin un pacto político coherente que se plasma en una Nueva República vía constituyente perderemos la oportunidad que llega el 5 de mayo y los politiqueros seguirán reinando.

Excandidato presidencial