Impacto del acoso y violencia política

jueves 7 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales

El abordaje del tema resulta pertinente porque estamos iniciando un proceso electoral en el que debemos visibilizar este fenómeno emergente que puede influir en la decisión de las mujeres en participar o no en el mismo. Además, es indispensable prepararnos para prevenirlo y combatirlo. Estamos frente a un tipo de violencia de género que se ha normalizado, por lo que, lo vemos y aceptamos como prácticas normales. Aunque el país no cuenta con registros formales sobre casos de acoso y violencia política contra las mujeres, sí hay referencias de mujeres políticas que han sido víctimas de este tipo de violencia que no se ejerce exclusivamente contra las mujeres, pero que es a quienes más afecta y pone en riesgo que más mujeres participen en política.

En América Latina, este concepto apareció primero en Bolivia, en el 2000, cuando varias concejalas se reunieron un en seminario en la Cámara de Diputados para discutir reportes en relación con el acoso y la violencia contra las mujeres en municipios.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. Este fenómeno ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Refuerza los roles de género tradicionales y las estructuras políticas dominadas por los hombres, que socavan la calidad de la democracia. Resulta necesario legislar y conceptualizar el acoso y violencia política contra las mujeres, que pueden ser actos explícitos de violencia y acoso, hasta el sexismo en los medios de comunicación y las redes sociales, que están dirigidas contra las mujeres por ser mujeres y tienen el propósito de forzarlas a retirarse de la vida política.

