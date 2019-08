¡Hay que seguir!

domingo 18 de agosto de 2019 - 12:00 a.m.

El 9 de agosto se conmemora el día de los abogados en nuestro país; mientras los asociados y la población celebraba, unos porque era viernes y otros por la fecha, en Plaza Ágora, donde se realizan las audiencias por lo general del Sistema Penal Acusatorio (SPA), se dio lo que ya ‘en los pasillos se conocía' y en las redes sociales de decía… el fallo de los ‘pinchazos,' como se conoce a la escucha, seguimiento, entrar a tu casa, oficina, celulares, computadoras, correos y a tu vida personal.

Fue una decisión de tres jueces: Roberto Tejeira, Arlin Caballero y Raúl Vergara. Cada parte dedicó 61 meses en este proceso; desde julio de 2014, hasta el 9 de agosto de 2019.

Esto todavía continúa el 26 de agosto y es cuando se pedirá o se utilizarán los recursos que permite la ley: anulación o casación… esto no termina aquí.

Este fallo retrata de pie a cabeza, lo que pasa en la administración de justicia en Panamá, pero también el modelo agotado de nuestro país. Como se por ahí: 'aquí, vale más llevarse una iguana, unos huevos de tortuga, porque son delitos ecológicos, o el cuatrerismo…, seguir mintiendo y de ser verdugo te conviertes en víctima.'

El pleno de la Corte ya resolvió: la imputación, la supuesta violación de los derechos del procesado y el traslado de prueba; ¿será que este Tribunal de juicio puede estar por encima de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, o es un exabrupto jurídico de los tres jueces?

Como diría el Magistrado Díaz: ‘¿es incompetencia o corrupción?.' Aprendí que todo proceso se sanea en la etapa intermedia, no es materia de discusión de la fase del juicio oral.

En el pleno de la Corte, superiores de estos jueces admitieron este proceso; ¿será que hay muchas falencias en esa aplicación del sistema penal?; ¿será que no fue correcta la forma de selección de los jueces por parte de la Corte Suprema de Justicia?; ¿será que muchos responden a algunos de los miembros y no a la ley y la Constitución?; o ¿será que no fueron elegidos por concurso?

El presidente Cortizo tiene la última palabra con los nombramientos de nuevos magistrados y la reforma constitucional.

