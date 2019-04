Hasta cuándo con los piratas

miércoles 17 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Durante muchos años las autoridades han sido muy permisivas al desorden y abuso de estos tipos, quienes no se acostumbran al respeto de ninguna manera

Es una cosa de nunca acabar. Cada día que pasa los piratas del transporte florecen y pululan por todas partes y en casi todo el país, los sacan de un sitio, de un corregimiento, de una provincia y aparecen en otros, son como el hongo o las plagas.

Durante muchos años las autoridades han sido muy permisivas al desorden y abuso de estos tipos, quienes no se acostumbran al respeto de ninguna manera, para ellos las reglas están escritas en papel mojado, y esto lo hacen porque saben que nada les va a pasar, puesto que tienen algún padrino, mono gordo, o rabiblanco que los protege, desde las más altas esferas y por lo que se dice en la vereda tropical o en los corrillos, siempre es desde los más alto la policía.

Este abuso de buseros y taxistas viene desde finales de los años 80, cuando comenzaron a cobrar pasajes con precios fuera de tarifas en horas nocturnas (buses) y diurnas (taxis), con el consentimiento permisivo de las autoridades y a los usuarios no les quedaba de otra que pagar, porque ese era el único medio de transporte público existente en todo el país, cosa que no se justifica en estos tiempos de ninguna manera, por lo cual hay que poner un alto definitivo y darles de una vez por todas su tate quieto, sacarlos del sistema solo indemnizando a quienes están operando en las rutas autorizadas por la autoridad y cuentan con su documentación en regla.

Ya es hora que el servicio que presta el Metro bus, se expanda a toda la ciudad para donde fue contratado a operar y donde fueron pagadas sumas millonarias para sacar los diablos rojos, es decir la ciudad capital, los distritos de Panamá y San Miguelito aunque gran parte de ese dinero se lo robaron entre transportistas y funcionarios de la ATTT en la administración pasada; por ello están los principales dirigentes y otros no tan principales, subiendo y bajando escaleras en el ministerio público.

Aunque sea al final de ésta administración, por el bien del país no se puede seguir manteniendo en el sistema esa dualidad perversa para transportar a seres humanos, para estos señores no existe ni Dios ni ley, y la ATTT se tiene que imponer de una vez por todas, aunque la aplicación de esa medida genere algún dolor de cabeza al inicio. Ex secretario general de CGTP