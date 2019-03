Hasta el out 27

viernes 22 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Se dice que uno no cuenta los pollitos hasta que no los tenga en la mano

Al igual que en el beisbol, donde el juego no se acaba hasta el out 27, en la política el partido no termina hasta que se cuentan los votos. Por allí, está el PRD celebrando que ya ganaron, incluso, ya existe un flamante gabinete listo para tomar posesión a partir del 1 de julio.

Es tanta la euforia, que es imposible no recordar el famoso proyecto de Héctor Alemán durante la era de Martín Torrijos, donde proclamaron un proceso de 25 años ininterrumpidos de gobiernos PRD; y desde entonces, llevan ya 10 años sin ganar una elección presidencial.

En 2014, José Domingo Arias y casi todo Cambio Democrático, despertó el día de las elecciones con la completa seguridad de que al final de la noche celebrarían una aplastante victoria, sin embargo, ocurrió todo lo contrario y comenzó un periplo que aún no termina.

Se dice que uno no cuenta los pollitos hasta que no los tenga en la mano, de hecho, existen quienes evitan celebrar antes de tiempo para evitar las salmuera que despiden ciertas personas con poca vibra.

Lo cierto, es que en la vida ocurren muchos eventos que cambian el orden de las cosas; y aunque uno crea que el viento sopla a favor de una causa, la historia esta plagada de hechos puntuales que sirven como referencia para aturdir todas aquellas conductas soberbias que condicionan el estado anímico de las personas con poca fortaleza emocional.

La experiencia crea cautela y la soberbia termina en estados depresivos. El PRD se juega una carta muy fuerte, que, de no ganar en la última partida, se convertiría en uno de los más grandes fracasos de la historia política panameña. 15 años sin ganar la presidencia de la República, sería un golpe certero y fulminante en el espíritu de un partido político que se define como el más grande y organizado de Panamá.

