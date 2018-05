Hacia una constituyente por una quinta papeleta

martes 1 de mayo de 2018 - 12:00 a.m.

La Constitución actual, con 46 años de vigencia, requiere con suma urgencia ser sustituida por una nueva Constitución, para refundar el Estado panameño sobre nuevas bases que renueven la democracia panameña, fortalezcan los derechos humanos y profundicen el Estado de Derecho.

El autoritarismo que emana de un presidencialismo a ultranza, la partidocracia que impide la auténtica participación ciudadana en los asuntos de gobierno, la debilidad de los mecanismos de control de los poderes públicos que han auspiciado la corrupción desmedida, deben ser sustituidos por una nueva Carta Magna expedida por un Poder Constituyente que sólo puede emanar del pueblo panameño que es el auténticamente soberano.

Una Constituyente soberana y pluralista como fórmula de consenso social para afrontar los graves problemas de participación política e institucionalidad democrática ha venido siendo planteada insistentemente por la ciudadanía a lo largo de los años.

Como respuesta, los gobiernos de Martín Torrijos y Mireya Moscoso pactaron reformas parciales al texto constitucional en el 2004 (que introduce la posibilidad de una constituyente paralela por iniciativa del Ejecutivo, del Legislativo o ciudadana). El gobierno de Martinelli nombra una Comisión de Notables para la redacción de una propuesta de Constitución, cuyo trabajo después desecha por no haber incluido la fórmula reeleccionista. Mientras, el actual Presidente de la República prometió en su campaña política en el 2014, su convocatoria, cuestión que no hizo por considerar que no existía ‘el ambiente político' necesario.

El ‘Movimiento Constituyente Va' se abocó infructuosamente a ensayar el mecanismo de iniciativa ciudadana para la convocatoria a una Constituyente que permite el artículo 314 constitucional, pero pudo corroborar en la práctica que alto porcentaje de firmas requerido (20%) en un plazo estrecho de 6 meses, para viabilizar la misma, se estableció en la reforma del 2004 con el propósito precisamente de que la misma nunca cuajara.

Es por ello que consideramos factible la propuesta de introducir una quinta papeleta (además de la de Presidente, diputado, alcalde y representante de Corregimiento) en las elecciones del 5 de mayo de 2019, para que el pueblo panameño, en función de sus facultades soberanas como fuente originaria del poder público, decida si quiere o no una Constituyente, de forma tal que esta manifestación suprema de la voluntad popular constituya un mandato forzoso a los próximos gobernantes, para su convocatoria.

Abogada y docente universitaria