Golazo navideño al Seguro

lunes 24 de diciembre de 2018 - 12:00 a.m.

¿Por qué no empezaron pagando todo lo que le debe el Estado a la Caja desde 2008 por atenciones a los no asegurados?

En plenas fiestas decembrinas, el ministro Miguel Mayo logra un ‘golazo al seguro' mediante decreto ejecutivo 420 publicado en gaceta oficial 28676-A., donde con la excusa de una mejor coordinación de las redes de instalaciones en atención primaria, el ministro les da un zarpazo a las policlínicas, ULAPS y CAPPS del Seguro, abrogándose el derecho no sólo de dictar las políticas de salud, como ente rector. Ahora violan la autonomía de la CSS declarando que están unificados los servicios de salud y que mediante unas redes integradas de salud (RISS) no es coordinación sino una unificación para que no sólo en el interior podrán atenderse asegurados y no asegurados, extranjeros legales o ilegales, todos se podrán atender en el Seguro. ¿Por qué no empezaron pagando todo lo que le debe el Estado a la Caja desde 2008 por atenciones a los no asegurados? Y no debieran siquiera pretender cobrar nada a la CSS, pues cualquier asegurado que se atiende en MINSA, ya pagó seguro y pago impuestos, por constitución deben atenderlo, pagó doble. Tienen el descaro de poner que esto es una continuación de las políticas privatizadoras impuestas desde 2003, donde se crearon las giras de salud en un gran negociado en áreas indígenas. Señala el documento que las RISS podrán articular acciones en salud y alianzas con el sector privado ‘subsidiado del estado'. Se asegura en ese modelo la atención a desplazados e inmigrantes, así como un nuevo sistema de Gobernanza, donde el MINSA o un ente privado que contraten va a mandar en todas las instalaciones del Seguro Social, para hacer politiquería. Médico