¿Gobernabilidad de qué?

miércoles 24 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El lunes pasado comenzó en la Basílica de Don Bosco, la novena en honor al Padre y Maestro de la Juventud. Como siempre desde hace muchísimos años, concurro en horario de 6 de la mañana a participar de la homilía y a escuchar al predicador, que este año lo es S.E.R. Monseñor Silvio José Báez (arzobispo de Managua).

Los feligreses ocupaban lentamente los asientos teniendo de fondo las notas musicales ejecutadas por el organista oficial de la Basílica y nos dispusimos a escuchar con el debido respeto.

‘Hermanos, hay de aquellos que blasfemen con el Espíritu Santos', expresó el predicador levantando la voz y las manos. ‘Se empieza cuando el hombre no coordina la mente, con el corazón y las manos'. A renglón seguido explicó que la mente es donde se producen las ideas, los pensamientos, en el corazón esta los sentimientos, el afecto, los deseos y en las manos está la creación, el trabajo, lo que hace o deja de hacer. Cuando no se hace lo que se piensa o siente, hay una distancia y cuando se hace lo que no se piensa y siente ocurre un desbalance espiritual en el hombre.

Por eso sigue diciendo , ‘el hombre se enferma porque siente en el corazón el deseo de la maldad, de la corrupción'. Y volvió a recalcar, con más energía ‘hermanos la corrupción comienza en el corazón del hombre'. No es difícil entender el mensaje a la luz de todo lo que existe a nuestro alrededor. Si asociamos el concepto con apropiarse de lo que no nos corresponde básicamente, dinero, es evidente, que este sentimiento nace allí y se imparte a la mente y después a los brazos cuando se ejecuta el acto malsano. Si se trata de acciones de otro tipo, como lo serían, tráfico, favoritismos, ofensas, el juega vivo y todo lo que ofende a Dios y al prójimo, nace inequívocamente en el corazón. Palabras sabias del Predicador.

Analista y consultor político