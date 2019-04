Globo inflado

viernes 5 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Para las elecciones de mayo de 1994, tenía poco más de un mes con mayoría de edad. Cuatro años antes, los gringos invadían el país, con el objetivo de encarcelar a Noriega y derrocar al régimen militar, sostenido, a través del gobierno de facto del PRD.

La figura de Ernesto Pérez Balladares surgía como la salvación de un partido que trataba de reciclarse, después de la tragedia que significó 21 años de dictadura.

El plan fue certero. Los partidos políticos que conformaban la Cruzada Civilista terminaron enfrentados, abriendo paso al fraccionamiento que degeneró un escenario con 7 candidaturas presidenciales, lo cual supuso una opción real para que un colectivo derrocado y desprestigiado, pudiera tener opciones, frente a un rechazo de casi el 70% de los electores.

Incluso, con el fraccionamiento, las posibilidades del PRD lucían complicadas; es por ello, que además de aprovechar las disputas entre los partidos que integraban la Cruzada Civilista, comenzaron una serie de estrategias que apuntaban a desorientar al electorado en torno al temor del posible regreso al poder del brazo político de los militares.

Las encuestas publicadas fueron la novedad durante ese proceso electoral, ya que durante la dictadura se suspendieron derechos civiles, como el de elegir gobernantes.

Las encuestas fueron manipuladas y la estrategia era la de esconder al adversario potencialmente más poderoso, rezagándolo a un cuarto lugar y sin opciones, para dar paso a los ‘globos inflados” como Rubén Blades, con el objetivo de mover al electorado hacía candidaturas sin opciones, para así garantizar que el miedo al retorno del PRD se transformara en un factor.

Finalmente, Mireya Moscoso de cuarta en las encuestas, casi gana la elección, de no ser, porque gente como yo, creyó en encuestas manipuladas y terminó votando por un globo inflado.

En 2014 las encuestas intentaron hacer lo mismo, pero el tiró no les salió. No obstante, los jóvenes de hoy no son tan pendejos como lo fui yo, ni tampoco los medios de comunicación tienen la confianza que tenían ayer.