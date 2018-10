Gana buenas bolsas y no tiene pegada

viernes 5 de octubre de 2018 - 12:00 a.m.

Contra las Cuerdas de El Siglo del 5 de octubre del 2018

Transcurren los asaltos y nada de efectividad. El monarca del transporte en nuestra tierrita sigue abajo en las tarjetas, por lo que continúan las rechiflas de parte de Pablo Pueblo que está con las piernas de acordeón.

Siguen los lentos desplazamientos a pesar de las estrategias que han montado y la afición está al borde del nocaut y a merced de la cuadra pirata que con golpes bajos, como los son las tarifas excesivas, apolisman más a Juan Pueblo.

Mientras que el monarca de la triple T poco a podido hacer porque no tiene la pegada, pero de todas maneras continúa recibiendo buen chimbilín.

El pupilo de Kid Pacha, perdió el pleito contra los piratas y selectivos. También cuando se midió a los que defienden los colores de la plataforma de afuera quedó a deber.

El monarca pesado, Kid Pacha, ha recibido mucho castigo, en parte por culpa de algunos de sus segundas que no han rendido lo que se esperaba. Se rodeó de figuras con cartel que, muchas de ellas no dieron la talla. Como por ejemplo Fello, el del Cajetón, que tiró la toalla porque no aguantó la andanada de golpes que le soltaban a diario.

Muchos dudan que los del arnulfero repunten.