Frente a frente con la historia

miércoles 1 de mayo de 2019 - 12:00 a.m.

Allí estaremos solos con nuestra conciencia y reflexión sobre lo que queremos para nuestro país y nuestras familias

Así estaremos todos los ciudadanos el domingo 5 de mayo cuando recibamos las boletas de votación para elegir a nuestro próximo presidente, diputados, alcaldes y representantes.

Allí estaremos solos con nuestra conciencia y reflexión sobre lo que queremos para nuestro país y nuestras familias. Es el juicio final después de tanto bombardeo publicitario. Es nuestro destino y en solo dos minutos aproximados estaremos decidiendo el futuro del país por los próximos 5 años.

Es el momento donde lo importante es el análisis sobre lo que nos han dicho los candidatos. Es el instante donde se diferencian los hombres, los responsables de los emotivos, es donde se pasa la línea entre el ciudadano comprometido con su país y el activista político quien repite como papagayo, los ‘slogans' y consignas de los candidatos. En definitiva, es el momento cumbre del acto que tiene el enorme efecto de cambiar la historia cada 5 años.

Dentro de ese contexto y ante la enorme importancia de esta cita con la historia nos parece oportuno puntualizar en unas apretadas líneas, con toda responsabilidad, nuestra visión de las candidaturas. Los independientes no tienen la mas mínima oportunidad de obtener el triunfo ni siquiera si se hubiesen unidos, por el simple hecho de que las condiciones políticas no están dadas. La izquierda con su discurso radical y sectario no vende al electorado una garantía de un gobierno diferente si haberle disipado el temor ideológico.

EL PRD y el Panameñismo, no alcanzaron de convencer al electorado sobre las bondades de un nuevo Gobierno sin la sombra de la dictadura y atropellos de los militares, por un lado, y por el otro, el amargo sabor al desastroso gobierno que fenece. Resalta entonces una propuesta inédita del programa denominado ‘Lo bueno vuelve' que garantiza al país los días de prosperidad, bonanza y desarrollo, de la que una vez gozo.