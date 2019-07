Una feria del libro diferente

lunes 8 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Este año será la décimo quinta versión.

Todos los años, en el mes de agosto, se celebra la Feria Internacional del Libro de Panamá (#FILPANAMA). Este año será la décimo quinta versión y aunque se había anunciado que el país invitado sería China, al final el gigante asiático no se sumó a esta fiesta cultural que organiza la Cámara Panameña del Libro (CAPALI). Será del 13 al 18 de agosto.

El lanzamiento de esta cita con la literatura fue la semana pasada y, de forma inédita, estuvieron en el acto la primera dama, el director del Instituto Nacional de Cultura (INAC) y el alcalde de la ciudad capital. La única ocasión en que la feria recibió la deferencia de que un presidente del país la inaugurara fue en 2005 y por la única razón de que viajó junto a importantes autores el presidente chileno, Ricardo Lagos.

El mensaje fue contundente: el recién juramentado presidente Laurentino Cortizo se ha comprometido con la cultura hasta el punto de que piensa convertir el INAC en un Ministerio de Cultura y ha destacado la educación como la estrella que guiará su gestión. El que no haya país invitado, y que se dedique la feria a la conmemoración de la fundación hace 500 años de la ciudad de Panamá deberá reforzar la identidad de todos los panameños, no solo los que residen en el capital. La primera dama, que personalmente estuvo involucrada en la mesa de trabajo de cultura, es la mayor representación y garantía que puede tener la #FILPANAMA de que las promesas no serán de campaña, sino que se traducirán en hechos que respalden los ingentes esfuerzos que año tras año, arañando presupuestos, hace CAPALI.

Me siento muy esperanzada de que este quinquenio será el que colocará la cultura y la educación en el sitio cimero en que debe estar, por encima de lo comercial y farandulero. Espero no desencantarme y la #FILPANAMA será un primer paso para demostrar que el compromiso es en serio.

EXMINISTRA DE ESTADO