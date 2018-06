No te faltará nada

martes 5 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

CONSTANCIA. Y la CONSTANCIA debe llevar a feliz término la obra

-‘¡Deme una razón para no darme por vencido!'-, suplicó al sabio, un joven acosado por problemas. ‘Compré –dijo el sabio–, una semilla de helecho, otra de bambú. A ambas las sembré y cuidé bien. El primer año, el helecho creció y me regaló abundante follaje, pero no renuncié al bambú. Sucedió igual el segundo, tercer, cuarto año. El quinto, apenas un brote del bambú se asomó a ras de tierra… insignificante ante el helecho. Pero, no renuncié al bambú. Pero, el sexto año, el bambú creció 20 metros de altura… fuerte, inquebrantable, vigoroso. ¡Pasó 5 años echando raíces que lo sostuvieran!'. Estás acosado por los problemas… por la dudas, deudas, necesidades, miedos, acusaciones, fracasos –bien sea en casa, negocios, estudios, el trabajo, qué se yo-. La Escritura –así como la enseñanza del sabio-, te dice: ¡no renuncies! Y añade el Señor: ‘considérense MUY DICHOSOS cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce CONSTANCIA. Y la CONSTANCIA debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, SIN QUE LES FALTE NADA'. ¡No renuncies! ¡No te des por vencido! Saldrás de ésta: ¡fuerte, inquebrantable, vigoroso y con fe robustecida! Echa raíces como el bambú, crece, ALÉGRATE: después nada te echará abajo… ‘nadie será capaz de enfrentarse a ti', como dice la Palabra. ¡NO TE FALTARÁ NADA!SANTIAGO 1:4 ‘…SIN QUE LES FALTE NADA.'