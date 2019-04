La falta de todo

viernes 5 de abril de 2019 - 12:00 a.m.

Todo comienza con la falta de valores y cultura: si no se enseña a ser educado el individuo no sabrá cómo comportarse en público

Añoro los tiempos en que los extraños nos saludábamos al cruzarnos en la acera y cuando nos decíamos ‘buenos días' al entrar a los elevadores. Eso ya no pasa o es muy raro. ¿Por qué? No sé. La gente anda como brava. Todos tenemos problemas, pero no debemos dejar de ser amables con los otros por eso.

También me he dado cuenta que son pocos los niños que en su casa reciben educación sobre buenos modales. A muchos padres no les interesa, no lo consideran importante o lo dejan todo en manos de las empleadas domésticas o ‘nanas' como les dicen ahora. Por eso vemos tantos jóvenes ‘respondones' que no respetan a la autoridad. Los ‘modales' han pasado de moda.

La falta de cortesía en el manejo es común: ‘yo no puedo pasar, pero tampoco voy a dejar que tus pases'.

En los elevadores he notado que los menores rara vez saludan. También he notado que varía por nacionalidad; hay europeos que no responden un ‘buenos días' aunque se lo griten al oído. Con algunas religiones es aún más desconcertante: los varones no contestan o saludan a las damas y a veces ni a nadie.

