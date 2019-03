Explosión de juegos artificiales

sábado 30 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Todavía están en las pupilas las imágenes en donde se veía la explosión de fuegos artificiales ocurrido el sábado 16 de marzo en un centro comercial.

Para algunos fue un hecho, que, gracias a Dios, no ocurrió ningún incidente que lamentar, pero, luego de lo acaecido, ya más sosegado, uno se pone a cavilar; ¿por el lugar donde ocurrió y la hora?, pudo acontecer una tragedia, cerca del carrusel, donde los niños se divierten, el área de restaurantes, donde se utiliza gas, y, el otro ingrediente adicional, una hora pico, (4:30. p.m.), donde los padres de familia realizaban las últimas compras escolares.

Indudablemente, que lo ocurrido, la estrategia utilizada por estos malhechores, quienes supuestamente eran tres del sexo femenino y uno, masculino, es nueva, utilizada con otros ingredientes explosivos en el país vecino de Colombia.

Haciendo un parangón, con proporciones guardadas, se asemeja a lo ocurrido en junio del 2917, víspera del Día del Padre, en la segunda planta, detrás del inodoro de mujeres, del exclusivo Centro Comercial Andino, en Bogotá, donde murieron tres personas y dejó 8 heridos.

Quizás resulte exagerado esa comparación, pero, no, ustedes estimados lectores se imaginen que esos fuegos artificiales se hubiesen dirigido al sector de los niños, al área de las cocinas, o que algún particular o guardia de seguridad hubiesen comenzado a disparar, producto del temor y la avalancha de personas corriendo atemorizadas, no quiero ni pensarlo.

Periodista y especialista en docencia superior