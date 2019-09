Experiencia laboral o títulos académicos

jueves 12 de septiembre de 2019 - 12:00 a.m.

Indignación ciudadana causó el Resuelto 69 que iguala experiencia laboral a títulos académicos.

Indignación ciudadana causó el Resuelto 69 que iguala experiencia laboral a títulos académicos. Documento que manda un mensaje perjudicial a nuestra juventud, la cual ya con la acción de políticos corruptos, pretenden dejar de estudiar para convertirse en políticos, con este Resuelto no habrá motivación para forzarse estudiando y el Resuelto 84 que lo modifica, tampoco satisface.

Sin desconocer los empíricos pudieran tomarse otras medidas de beneficios, sin igualar la experiencia laboral a los títulos académicos, la educación formal tiene suma importancia.

La población adulta y padres responsables se esmeran en lograr una educación que permita superación y mejor futuro a sus hijos. Quizás ello motivó a Omar Torrijos a la creación de Colegios Oficiales Nocturnos, Ciclos Básicos en todo el territorio nacional y la apertura popular de la Universidad de Panamá. Razón por la cual sostengo que más del 60% de los profesionales de hoy, de una u otra forma, debemos nuestra formación académica a la siembra de escuelas iniciada desde 1970.

La Resolución 69 pareciera contrasentido golpeando la población con nivel educativo que, en su gran mayoría, hemos tenido la oportunidad de lograrla con voluntad extraordinaria y trabajo. No obstante, con títulos o sin ellos, somos seres humanos y merecemos nos respeten.

Respeto a aquellos con los cuales sigo aprendiendo y que no tienen formación académica, pero no por ello defenderé lo que puede ser la depredacción de ‘la educación, estrella del actual gobierno'. Tengamos presente que la formación académica y el diploma no valen por si, es un papel que diferente a otros, significa esfuerzo, perseverancia, sacrificio, objetivos, metas y logros.

De mantener ese nefasto Resuelto, la evolución humana en materia educativa será un traste viejo, sin importancia, donde los únicos educados serán como en antaño, los hijos del patrón. Del gobierno anterior no se percibía voluntad política en beneficio de la población; ¿acaso nuestro buen gobierno manda ese mensaje con el Resuelto 69 y el 84? Dios te salve, Panamá.

EL AUTOR ES MIEMBRO DEL PRD