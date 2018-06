Las excusas del equipo de abogados de Martinelli

miércoles 20 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

Solo les ha faltado decir que tiene cáncer de seno o está embarazado para que lo manden para la casa

El equipo de Martinelli continúa con una tanda de excusas que no se las creen ni ellos mismos: que sufre de presión alta, con ese mal vivimos miles de ciudadanos y en los centros de reclusión del país igual; que sufre de la próstata, cuantos encarcelados y ciudadanos no padecen de éste mal; que sufre de apnea obstructiva del sueño, pues muchos otros tantos vivimos con esa enfermedad y para ello lo que te mandan es a bajar de peso, comer poco en las noches y evitar tomar aguardiente de todo tipo.

Solo les ha faltado decir que tiene cáncer de seno o está embarazado para que lo manden para la casa o para un hospital.

Sin ser médico pienso que con todas las enfermedades o padecimientos que sus abogados argumentan, éste señor tiene que quedar guardado en las cuatro paredes de una cárcel porque todos esos padecimientos se controlan con pastillitas, buen descanso y en la cárcel lo tendrá, además de una pequeña dieta que no le caería nada mal y perdonen mi ignorancia porque el ignorante es atrevido.

Hasta cuándo piensan andar por las ramas y no permiten que el juicio vaya al fondo del asunto, creo que están atados a la pata de los caballos porque no podrán demostrar que no se pinchó, que no se chuzó, que no se espió a los adversarios y contrincantes políticos de todas las corrientes, y a eso es a lo que apuestan.

Desde el momento mismo en que permitan entrar al meollo del asunto se le acaban los argumentos baladíes con los que han venido manejando este asunto hasta ahora; insisten en que Martinelli vino por su voluntad y que le violan sus derechos, ¿qué derechos?

Con qué descaro pueden hacer semejante afirmación estos abogados, todos sabemos que si no lo traen con los grilletes no viene; porque huyó desde el día uno cuando se fue a cubrir con el manto del Parlacen y posteriormente huyó cual gallina buscando refugio en las faldas de los gringos.

Hoy más que ayer el peligro de fuga de Martinelli es más latente, sino pregunten por qué los gringos le negaron otra medida que no fuese estar confinado en una cárcel en Miami, cuenta con los recursos suficientes y de sobra como para comprar conciencias, medios de transporte propios como avión, yate, helicóptero, vehículos de alta gama etc. con los que rauda y velozmente puede darse a la fuga.

Que lo mantengan en la cárcel y tiren la llave.

Ex secretario general de CGTP

==180==========

Solo les ha faltado decir que tiene cáncer de seno o está embarazado para que lo manden para la casa o para un hospital.