Ética en tiempos electorales

lunes 25 de marzo de 2019 - 12:00 a.m.

Nos recordó a los panameños que ‘no hay ningún pueblo que haya preferido la mentira, a la verdad

Hace, exactamente, cinco años escribí lo que hoy reitero: ‘La fugaz visita a Panamá, del reconocido filósofo Fernando Savater, propicia poner sobre el tapete, el valor de la ética y de los valores que requiere toda sociedad'.

El prolífico autor, cuyos libros llevó lustros recomendando, al disertar en Panamá, soltó –nada más y nada menos- que en el Campus Universitario- algunas verdades de a puño que, sin duda, dejaron ‘con las piernas de trapo' a más de cuatro encopetados del público asistente y a los togados académicos que asistieron.

Nos recordó a los panameños que ‘no hay ningún pueblo que haya preferido la mentira, a la verdad. La mentira, como la cobardía y la avaricia, son debilidades y nadie las valora…'. Hilvanó señalando que: ‘el corrupto aprovecha para jugar con ventaja. El corrupto sabe que hay otros que no son corruptos y se aprovecha de esta situación'. Lo mismo podríamos añadir nosotros sobre los mediocres, encausados por Ingenieros.

Justo y preciso fue Savater también al subrayar que ‘Los políticos no tienen la obligación de ser buenos, sino que le corresponde a los ciudadanos establecer límites a su gestión. Si los políticos mandan mal, peor lo habremos hecho nosotros que los hemos elegido y no los cambiamos'. Esto me recuerda la sabia enseñanza de Simone de Beauvoir: ‘El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos'

Y también, algo que está en toda su obra: ‘La ética es útil para distinguir entre lo bueno y lo malo'. Y ello me hace recordar que un antiguo indio Cherokee dijo a su nieto: ‘Hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos: Uno es malvado. Es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. El otro es benévolo. Es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: ¿Abuelo qué lobo gana? El anciano respondió, El que alimentas'.

Sabemos que lobo alimentan los magistrados del TE,. Pregunto entonces: ¿Cuál es el afán de los presidenciables de imitarlos?

Catedrático universitario