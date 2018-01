Estado degradante

jueves 25 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

En juego está la verdad. Es todo. Más fácil mentir en pro del cálculo político partidista, y con la intención de meter arena

Cuando llega la guerra, la primera víctima es la verdad. Así se estableció hace cien años, con todo el furor mediático en torno a la Primer Guerra Mundial.

La verdad es la víctima de cuanto altercado contemporáneo se presenta. Como la situación del ex jefe de Estado de Panamá Ricardo Martinelli. Un forastero distraído pudiera creer que quien gobernó el país entre 2009 y 2014 se da la gran vida en el sur de Estados Unidos, según los decires que se presentan en el aire mediático, cada vez con mayores nubarrones.

Martinelli es presidiario en una cárcel, que no es de las peores, pero, al fin, una cárcel, en la que no tiene otra posibilidad que interactuar con todo tipo de malandros y atender una disciplina rigurosa. No es un clima playero, acompañado con las personas que uno desearía, y está más cerca de la humillación. Un estado degradante.

Aunque no estamos en guerra, es como si lo estuviéramos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, primer ministro británico, afirmó que, ‘en tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de las mentiras'. Esa frase brilla en el presente, tanto en lo local como en lo planetario. La verdad sigue siendo la víctima.

La simulación la reemplaza. Quienes no hacen ver que Martinelli está de vacaciones casi que trasladan a nuestro país los tribunales estadounidenses, justos de cualquier justicia. Como si se tratara de los tribunales locales. Que en un arranque de perturbación cósmica esos tribunales se vuelven vegetarianos.

Esos tribunales gringos, como ya es tradición, terminan suplantando el trabajo de los panameños.

Filólogo y periodista