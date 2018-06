Entusiasmo panameño desde Rusia

martes 26 de junio de 2018 - 12:00 a.m.

El mundial despertó en el país una serie de sensaciones, cuasi patrióticas, capaces de hacernos olvidar

No hay lugar a la frustración por los resultados que ha sacado Panamá en Rusia, ni a poner en duda el desempeño de nuestros jugadores. Sucedió en la cancha lo que la lógica imponía, sin desconocer que existían posibilidades de llevarnos la copa, aunque éstas fueran remotísimas.

Llamó la atención, la masiva presencia de ‘hinchas' panameños en esa cita, a pesar de que no somos considerados, un país ‘futbolizado'. Pero en esta ocasión sería diferente, pues ellos y los que en casa nos quedamos, disfrutamos con familiares y amigos, el estreno impresionante de nuestra selección, junto a los otros 31 mejores equipos del orbe.

El mundial despertó en el país una serie de sensaciones, cuasi patrióticas, capaces de hacernos olvidar los sinsabores de la vida cotidiana. Pero, la nota extraordinaria la puso la barra panameña posada en las graderías de los estadios, que al margen de los resultados, le dieron aroma de triunfo a cada presentación de nuestra Selección.

El mundo ha conocido hoy, que Panamá es de los pueblos que disfrutan de una tarde de fútbol. Premiaron a nuestros atletas con sus cantos y bailes, de los que aprendimos que el triunfo está en atreverse a ganar, y no en esos records y estadísticas que llevan los expertos. En la lejana Rusia, los panameños revivieron eso de que es posible enfrentarse a la adversidad con una sonrisa. Si a nuestros jugadores no los paralizó la superioridad de nuestros rivales, entonces no perdieron; simplemente los otros metieron más goles…. y punto!

Sin querer, reinventamos la verdadera esencia de la pasión del fútbol, dado que nos sentimos más identificado con el jugador que en su vida diaria lucha igual que el espectador, que con aquellos ‘astros' cuyas proezas son destacadas para inducirnos al consumismo.

El solitario gol de Baloy, significó para los panameños, tanto o más que todos los goles que nos encajaron Inglaterra y Bélgica, y por tanto merecía ser celebrado como se una verdadera hazaña. Panamá no fue a Rusia a ganar la copa, y trajo a casa el corazón del mundo con la idea de que un mundial sin Panamá, sería sólo una competición deportiva. Abogado

