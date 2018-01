El principio del fin

miércoles 24 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

El asesinato del ex militar Oscar Pérez por el ejercito de Venezuela denota, a mi juicio el principio del fin, cuando los regímenes instituidos en un país, sean éstos militares o de signo ‘democráticos', se atreven a asesinar a mansalva a una persona o grupo de ellas debido a que se sublevaron o porque se organizan en contra del atropello; es una muestra clara de lo endeble en que se encuentran.

Para nadie al menos en Panamá es un secreto lo sucedido con el régimen de Noriega, cuando los propios militares comenzaron con sonadas e intentonas golpistas debido a la rebeldía pueblerina con la Cruzada Civilista, las cuales terminaron con el asesinato a sangre fría y a mansalva de Giroldi y sus seguidores a pesar de que los mismos estaban doblegados o se habían entregado dio inicio y sin retorno a la caída de Manuel Antonio Noriega (el MAN), la cual terminó con la nefasta invasión del 20 de diciembre del 89.

Asesinar a sangre fría a pesar de los audios que circularon del asesinado Oscar Pérez, quien se había rendido solicitando que no los asesinaran, que se estaban entregando, no es otra cosa que una cobardía y quienes cometieron el mismo y sus superiores jerárquicos deben pagar en la tierra por lo que han hecho, no permitir a sus familiares que acompañaran las honras fúnebres es un acto repudiable desde todo punto de vista.

El pueblo de Venezuela sufre por todo lo que están atravesando, si la estuvieran pasando bien no habría tantos inmigrantes venezolanos en todas partes del mundo en busca de mejores días para ellos y sus seres queridos, urge que el gobierno admita con prontitud la creación del corredor humanitario al que el pueblo clama a gritos por falta de alimentos, medicamentos y otros.

Todo indica que Venezuela se encuentra entrando al principio del fin de un gobierno en el cual una inmensa mayoría del pueblo creyó y por eso lo eligió, sin embargo, les han resultado un fraude gigantesco como suele suceder en nuestras ‘democracias' latinoamericanas; las cuales son llamadas así porque un día de cada 4 o 5 años el pueblo sale a votar, pero el resto de los 365 días restantes de lo que se trata es de dictaduras puras y duras y Venezuela no escapo de esa.

Pero nadie es más culpable de estas tragedias que los partidos políticos tradicionales quienes ofrecen el loro y el moro en campaña, pero cuando llegan a gobierno se burlan impunemente de quienes confiaron en ellos.

No vendas más tu voto.

Exsecretario general de CGTP